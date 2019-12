Policisté zasahovali v úterý krátce před polednem u incidentu, při kterém jeden z útočníků použil kovovou tyč. Udeřil jí do hlavy muže, ale ránu dostal i zasahující policista. Pachatelům už bylo sděleno obvinění.

„Mezi třemi muži ve věku od osmadvaceti do šestatřiceti let došlo nejprve k verbální rozepři, která přerostla později ve fyzický útok. Svědkem konfliktu byl i policista z místního obvodního oddělení, který se snažil napadení zabránit,“ vylíčil policejní mluvčí František Kořínek.

Jeden z útočníků vzal ale do ruky kovovou tyč, kterou udeřil svého protivníka do hlavy. Ránu do ruky dostal i zasahující policista.

„Ke rvačce se připojil i další sedmatřicetiletý muž a na pomoc vzápětí přispěchala hlídka strážníků Městské policie,“ popsal dále.

Rvačku nakonec ukončila s pomocí donucovacích prostředků policie. Tři aktéry útoku zadržela a skončili v cele. Z přečinu výtržnictví jsou podezřelí všichni čtyři účastníci incidentu, z nichž dva se navíc dopustili násilí proti úřední osobě.

„Za výtržnictví jim hrozí až dva roky vězení, za násilí proti úřední osobě mohou vyfasovat trest odnětí svobody od šesti měsíců do šesti let,“ upřesnil. Situaci v Kojetíně policisté nadále monitorují a posílili výkon služby.

Pořád ti samí lidé

Podle starosty města Leoše Ptáčka byli aktéři hromadné bitky stejní jako v létě, kdy obyvatele města vyděsilo násilí v ulicích poprvé.

„Dělají to pořád ti samí lidé. Je to tedy o třech nebo čtyřech stejných rodných číslech. Zásah policie byl rychlý a a situaci jim usnadnili i samotní útočníci - porvali se totiž přímo pod okny služebny,“ konstatoval.

K prvnímu podobnému incidentu došlo letos v červnu, kdy skončil konflikt dvou znesvářených skupin Romů demolováním auta kovovými tyčemi a výstřely z plynové pistole. Dva muži utrpěli zranění. Policie sdělila v této souvislosti obvinění šesti lidem.