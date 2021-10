„V posledních třech letech byla za obdobný skutek potrestána Okresním soudem v Přerově. Za krádež jí hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let,“ řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Přivolaní policisté zjistili, že se žena nedostala do křížku se zákonem poprvé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.