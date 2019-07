Chtěl peníze na pivo, pak důchodkyni okradl

Do spárů tří mladíků ve věku od patnácti do šestnácti let se dostala seniorka, která šla v sobotu odpoledne Husovou ulicí u přerovského nádraží. Ženu oslovil jeden z mladíků v průjezdu budovy České pošty a chtěl po ní peníze na pivo. Zbylí dva jen kontrolovali okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Ve chvíli, kdy si žena sundala kabelku z ramene a chtěla dát mladíkovi drobné, využil momentu překvapení a vytrhl jí kabelku z ruky. Do seniorky navíc strčil, takže ztratila rovnováhu a i díky své podnapilosti upadla do sedu na zem," řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Než se poškozená posbírala ze země, prohledal jí mladík kabelku a ukradl z ní peněženku s hotovostí pět set korun a mobilní telefon. Prázdnou tašku pak hodil zpět seniorce. „Jeden z přihlížejících pachatelů svému kumpánovi navrhl, aby ženu, která se nebránila, prošacoval a zjistil, jestli u sebe ještě něco nemá," doplnila. Když nic nenašel, všichni tři se rychle vypařili. Policie mladíky stíhá pro krádež.

Autor: Petra Poláková-Uvírová