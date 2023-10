Obchodování s virtuální měnou připadá i přes opakovaná varování policie stále atraktivní seniorům na Přerovsku. Někteří přicházejí o stovky tisíc, jiní o desetitisíce. Na počátku pofiderního podnikání je většinou snaha rychle zbohatnout. Že senioři naletěli, bohužel zjistí dost pozdě. Další ze série podobných případů nyní šetří přerovští policisté

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

„Poškozený starší muž z Přerovska přibližně před rokem rozklikl inzerát, který lákal na investování do virtuální měny. Na stránce se zaregistroval a vyplnil iniciály včetně čísla telefonu a e-mailu. Žádné peníze ale neinvestoval a čekal, co se bude dít,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Tento týden v pondělí se muži ozvala neznámá osoba a informovala ho, že vydělal peníze. I když muž do obchodování nevložil ani korunu, omámil ho příslib zisků z transakce s virtuální měnou.

„O dva dny později se poškozenému ozval muž, který se představil jako pan Boháček. Během telefonického hovoru ho přiměl k tomu, aby si do notebooku nainstaloval program Anydesk.

Pak už to šlo přesně podle představ pachatele, který se dostal do bankovního účtu poškozeného. Ten udělal vše, co po něm podvodník chtěl a na závěr potvrdil v internetovém bankovnictví odchozí platbu ve výši necelých 70 tisíc 500 korun,“ řekla mluvčí.

Muž si myslel, že jde o potvrzení příchozí platby a uvedené peníze jsou zisk z obchodování, i když žádné finance neinvestoval. Očekával, že peníze přibudou na jeho účtu. Vydělal ale někdo jiný, z účtu mu totiž peníze zmizely. „Následující den se proto vydal na policii a sdělil nám veškeré informace o tom, jak byl podveden,“ uzavřela.