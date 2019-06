Sedmadvacetiletý útočník napadl před vchodem na diskotéku dvaatřicetiletého muže.

„Agresor na svého protivníka zaútočil pěstmi a dal mu několik ran do hlavy. Přestože poškozený upadl na zem, útočník dál pokračoval a kopal muže do hlavy. Napadený na chvíli ztratil vědomí a sanitka ho musela převézt na ošetření do nemocnice,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muži chtěl pomoci jeho bratr, ale i on schytal několik ran pěstí a kopanců do hlavy.

Agresor, jenž byl pod vlivem alkoholu, napadl pěstmi i dalšího muže, který měl snahu útoku zabránit.

Policie už zahájila úkony trestního řízení pro výtržnictví a ublížení na zdraví, za což pachateli hrozí odnětí svobody od dvou do osmi let.