Vyjít kopec bez zadýchání? Nereálné

„Mám hodně náročné zaměstnání, které znamená častou práci o víkendech a nárazové 25hodinové služby. Nezvládala jsem pravidelně jíst a často jsem pak po návratu z práce domů snědla, co mi přišlo pod ruku. Na žádné pohybové aktivity jsem neměla sílu,“ říká Helena.

Její kondice při tehdejší váze 90 kilogramů byla mizerná. Doběhnout autobus či vyjít kopec bez zadýchání? Nemožné. Špatný životní styl způsobil, že měla vysokou glykémii i vyšší cholesterol.

Také byla náchylnější chytit každou infekci, což při profesi lékařky, pohybující se mezi nemocnými, nebylo ideální. Nevyhovující strava jí způsobovala časté žlučníkové záchvaty, byla unavená a bez energie. To všechno bylo zásadním impulsem, něco s tím udělat.

První krok: nastavit řád

„Problém byl v tom, že jsem opravdu neměla čas vymýšlet, natož propočítávat jídelníček, o nákupech a vaření nemluvě. Jednou jsem při venčení psa zahlédla rozvozové auto Zdravého stravování a narazila na krabičkovou dietu, kde vám jídlo nejen navrhnou, ale i navaří a dovezou. Tím jsem zásadní problém vyřešila čímž jsem vyřešila zásadní problém,“ říká lékařka, která se takto začala stravovat. Po pár týdnech začala jít její hmotnost jít nekompromisně dolů.

Výrazná proměna pomocí racionálního jídelníčku a běhání nejen že změnila Helenin vzhled, ale komplet zlepšila její zdraví.Zdroj: Se svolením zdravestravovani.cz

Jak na hormon hladu

Proč pravidelný redukční jídelníček tak dobře fungoval? „Chuť na sladké a záchvaty přejídání lze výrazně umravnit vypuštěním nejen sladkostí jako takových, ale nahrazením jednoduchých sacharidů těmi komplexními. Tím, že se z nich energie uvolňuje postupně, nepřicházejí výkyvy krevního cukru a glykémie je stabilní,“ vysvětluje nutriční specialistka a zakladatelka Zdravého stravování Kateřina Šimková.

Svoji roli může hrát i hormon hladu ghrelin, který je odpovědný za pocit sytosti. Největší vliv na snižování jeho hladiny mají bílkoviny a také pozvolná a pravidelná konzumace jídla.

Problém naopak mohou způsobit koncentrované formy fruktózy, jako je agávový sirup, vysokofruktózový kukuřičný sirup či další fruktózové sirupy hojně zastoupené v cukrovinkách či sladkých nealkoholických nápojích. Jejich konzumace brzký vzestup hladin hormonu ghrelinu podpoří.

Už se těším na chřest i quinou

Helena měla zpočátku obavy, jak si na nová jídla přivykne, ale žádný horor se nekonal.

„Dříve jsem moc nemusela quinou a chřest, ale na ty se už dnes těším. Obzvláště nadšená jsem ze šafránového rizota s krevetami nebo brownies kaše. Kromě chuti oceňuji, že pět výživných jídel denně dokáže člověka krásně zasytit a dodat energii,“ prozrazuje mladá lékařka.

Během týdne jedí ona i manžel Martin jen jídlo z krabiček a nemají hlad, ani je netrápí chutě. „O víkendu si s manželem dopřejeme cokoliv, a hlavně nebereme to jako hřešení. Je pravda, že se nám výrazně proměnily díky krabičkové dietě chutě. Tučná, smažená a přeslazená jídla vůbec nevyhledáváme, a ani nám už nechutnají,“ zmiňuje Helena.

V krabičkách chodí klientům samá zdravá jídla, ideální pro hubnutí.Zdroj: Se svolením zdravestravovani.cz

Jídla nesmí být příliš málo

Úspěch hubnutí je jednoduchý: základem racionálního jídelníčku jsou pestrost a kvalitní potraviny v co možná nejzákladnější podobě. Aby kila ubývala, je potřeba držet energetický deficit, tedy aby přijatá energie nebyla vyšší než výdej.

„Na druhou stranu nesmíme mít příliš vysoký deficit energie a nikdy ne pod hodnotou bazálního metabolismu, neboť bychom si uškodili, a ani bychom nezhubli. Se správným nastavením energetického příjmu pro výběr krabičkové diety proto klientům bezplatně pomáhá náš vysokoškolsky vzdělaný nutriční tým, a to buď telefonicky, nebo v pražské či brněnské poradně,“ dodává Kateřina Šimková.

Na stupních vítězů

GR8 Trail Podorlicko – závod na trati dlouhé 21 km, Helena byla v celkovém pořadí mužů a žen na osmé pozici.Zdroj: Se svolením zdravestravovani.cz

Krevní testy má dnes Helena bez jediného špatného výsledku, klesly jí cholesterol i glykémie. Netrápí ji obezita, ani vysoký tlak a její hmotnost se pohybuje okolo 45 kg. Pryč je i únava.

„Jelikož se mi zlepšila kondice, méně jsem se zadýchávala a měla jsem více energie, začala jsem postupně s během a plaváním. Dnes si už svůj běžný život bez těchto aktivit nedovedu představit. Nejvíce šokující pro mě i pro ty, kdo mě znali před krabičkovou dietou, je to, že se nyní v běžeckých závodech často umisťuji na stupních vítězů. Sama to stále ještě nemohu pochopit, protože pro mě je úspěch už jen to, že mé tělo vůbec dokáže běžet,“ pochvaluje si Helena.

V letošním roce se zúčastnila zatím 20 závodů v běhu, byla vždy stála na stupních vítězů a 17krát byla první.