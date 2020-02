"Křečové žíly nejsou u nás v rodině nic nového – babička i teta mají dokonce ‚zkušenosti‘ s bércovými vředy. Přestože teta není cukrovkář, u kterých se bércové vředy objevují častěji. U mě se problémy se žílami objevily poprvé před třiceti lety po porodu dítěte, a znovu pak minulý rok. Můžu tak porovnat jak teď už stále méně využívanou ‚klasickou‘ operaci, při které doktoři žíly odstraňovali, tak moderní metodu lepení," začíná své vyprávění Dana.

"Před 30 lety se mi na stehně vytvořily ‚jen‘ mapy. Doktorka mi řekla, že musím počkat, až se zhorší. Naštěstí se mi podařilo dostat k panu primáři v Kraslicích, který byl přesvědčený, že čím dříve se problémy s žílami začnou řešit, tím lépe. Naštěstí teď už má tento názor snad většina doktorů. U pana primáře jsem podstoupila odstranění žíly – teď už se říká klasickou metodou. V té době ale nic jiného ještě neexistovalo," pokračuje Dana.

Po zákroku strávila Dana doma osm týdnů. Jak ale sama říká, v místě, kde je lékař odoperoval, má žíly dodnes v pořádku. Po roce podstoupila i operaci lýtka na druhé noze, po níž dlouho vypadalo vše v pořádku. To se ovšem změnilo minulý rok…

První příznaky

"Nejprve jsem začala mít v nohách silné křeče. Myslela jsem si, že to mám jen z dlouhého stání v práci – jsem kadeřnice. Až později jsem zjistila, že už to byl příznak onemocnění žil. V listopadu se mi objevila ‚putující‘ žíla. Hodně to bolelo, když vylézala, a objevila se mi i modřina. Po několika dnech žíla zmizela, ale potom se objevila výš, zezadu pod kolenem. To jsem si řekla, že s tím musím něco udělat," vzpomíná Dana.

"Sedla jsem k internetu a hledala v Brně nějakého odborníka, o kterém lidi píší, že je dobrý. Nechtěla jsem znovu klasickou operaci, protože představa, že budu několik týdnů doma, mě děsila. Práce a povídání s lidmi mě baví – doma bych trpěla," dodává.

* V Česku má příznaky chronické žilní nedostatečnosti až 3 miliony lidí.

* Léčeno je pouze 11 % z nich.

* Časteji se problémy s křečovými žílami týkají žen než mužů.

Dana se následně rozhodla pro moderní metodu, konkrétně 'lepení'. "Pan doktor se mnou vše probral a upozornil mě na to, že i po odstranění žíly budu muset dodržovat jeho rady a nejlépe i brát léky na posílení žil předepsané od praktického doktora, aby se křečové žíly opět neobjevily. Operace proběhla, až na jednu malou chvilku, téměř bezbolestně. Hned po zákroku jsem odešla domů, a pokud bych neměla kompresní punčochy, po hodině bych ani nevěděla, že mi něco dělali," popisuje Dana.

Kompresní punčochy se mají nosit alespoň týden, Dana je ale kvůli tomu, že pracuje z pohledu žil v "zátěžovém" prostředí nosila tři týdny. "Dostávám otázky: ‚A musí se to platit?‘. Ano, bohužel musí. Pro mě bylo lepší se uskromnit a jít na operaci, po které mě nic nebolelo, než čekat řadu týdnů a mít bolesti. Moderní metoda to u mě vyhrála," uzavírá Dana.

Informace o nemoci

* Metličky a křečové žíly jsou nejčastějším viditelným příznakem chronického žilního onemocnění.



* Zpočátku se projevují pocitem těžkých nohou a jejich otékáním.

* Častěji nemocí trpí ženy, důvodem je u nich zejména působení ženských pohlavních hormonů, které tlumí napětí hladké svaloviny, a tím vede ke snížení pevnosti žilní stěny.

* Pravděpodobnost výskytu křečových žil zvyšuje také dědičnost.

* Nemoc ovlivňuje životní styl spojený s nadváhou, dlouhodobým stáním či sezením, užívání hormonální antikoncepce nebo vyšší počet těhotenství.

Názor lékaře: MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.



(Centrum žilní chirurgie VASCUMED a LF Masarykovy univerzity v Brně)



Pacientka Dana představuje typickou pacientku žilních ambulancí – už jednou byla operována (recidivy jsou velmi časté), potíže se naštěstí objevily až po velmi dlouhé době (30 let), a nakonec v našem žilním centru absolvovala aktuálně nejmodernější metodu operace pomocí žilního lepidla. Celý výkon proběhl ambulantní formou bez hospitalizace, a až na malý vpich do žíly dokonce i bez místního znecitlivění.



Ihned po výkonu byla plně mobilní, chodila a mohla fungovat v běžném životě. Právě rychlá rekonvalescence je obrovskou výhodou všech miniinvazivních žilních výkonů – počítáme ji ve dnech, nikoliv týdnech, jak tomu bylo v minulosti po klasických operacích. Dana je motivovanou pacientkou, která poctivě nosila po výkonu kompresní punčochu, bere ověřená venofarmaka na předpis a dodržuje všechna naše doporučení – pevně věřím, že s výsledkem operace je a bude spokojena.



V případě, že se objeví příznaky, je důležité co nejdříve navštívit praktického lékaře. Ten odebere anamnézu, vyšetří vás a případně vás odešle pro potvrzení diagnózy na specializované pracoviště s duplexní žilní sonografií. Poté vám poradí s prevencí a může vám též předepsat venofarmaka (léky na zlepšení žilního oběhu a zpevnění žilní stěny). Vhodná léčba zmírňuje příznaky a zpomaluje zhoršování onemocnění.



Pravdou ale je, že i dobře vedená konzervativní léčba nemusí vést ke 100% úspěchu. Na řadu potom přichází invazivní řešení – ať už klasická chirurgie, nebo i moderní miniinvazivní operace pomocí laseru, radiofrekvence nebo žilního lepidla. Je důležité zdůraznit, že v případě odstranění křečových žil není důležitý pouze kosmetický aspekt, ale také zdravotní.



Jakákoliv operace je však pouze součást dlouhodobé a celoživotní léčby a nelze ji brát jako definitivní řešení – o své žíly je nutno se starat celoživotně. K tomu pomáhají i kompresní pomůcky. Mezi pacienty však nejsou příliš oblíbené, hlavně v létě, kdy se začínají objevovat vyšší teploty. Proto jim doporučuji, aby zejména v teplých měsících nezapomínali na další režimová opatření a také na ověřená venofarmaka, která může předepsat jak praktický lékař, tak specialista.

Recept pro zdraví: Středomořský salát

Ingredience: 250 g buvolí mozzarelly, 3 lžíce balzamikového octa, 5 lžic olivového oleje, 1 lžička sušeného oregana, 1 lžička sušeného tymiánu, 1 lžička sušeného rozmarýnu, 3 rajčata, bazalka, rukola, sůl, pepř, chléb



Postup: Nastavte troubu na grilování a nechte ji předehřát. Ocet rozmíchejte se 3 lžícemi olivového oleje. Přidejte oregano, tymián a rozmarýn. Osolte, opepřete. Krajíce chleba potřete 2 lžícemi olivového oleje, položte je vedle sebe na gril a restujte 5 minut do zlatohněda.

Mezitím omyjte rajčata a nakrájejte je na větší kostičky. Omyjte bazalku a rukolu, vytřepejte z nich přebytečnou vodu a poté je nasekejte. Mozzarellu nechte okapat a nakrájejte ji na kousky. V míse smíchejte rajčata, bazalku a mozzarellu.

Orestované krajíce chleba vyndejte z trouby a podle chuti je potřete ještě horké rozpůleným stroužkem česneku. Chleba nakrájejte na kostičky a smíchejte se zbývajícími salátovými přísadami. Salát rozdělte na talíře. Pokapejte bylinkovým dresinkem a ihned podávejte.

Tip pro zdraví

Posílit cévní stěny a žíly a zlepšit průtok krve může například rutin. Ten je například součástí známého léku Ascorutin. Kromě toho je dobré do jídelníčku zařadit pohanku. Doporučuje se více jíst citrusové plody obsahující dostatek vitaminu C. Ten zabraňuje tvorbě zánětů, které také poškozují cévní stěny. Výborné jsou také borůvky, ostružiny, maliny, černý rybíz, jablka, česnek, celozrnné těstoviny a chléb i listová zelenina. Během sprchování střídejte teplou vodu se studenou, která rozproudí lymfatický systém. Zároveň se snažte vyhýbat dlouhým horkým koupelím, sauně či opalování – tyhle aktivity žilní problémy jenom zhoršují.