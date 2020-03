Diabetická

Mezi nejčastější zdravotní diety patří ta, kterou by měli držet lidé trpící cukrovkou. Podle nejnovějších dat trpí touto nemocí přes milion Čechů, navíc 9 z 10 diabetiků 2. typu má nadváhu či obezitu. Diabetolog pacientovi doporučí omezovat zejména cukry, jednoduché sacharidy a sacharidy s vysokým glykemickým indexem.

Omezit koblihy, sušenky, chipsy či slazené limonády by ale neměli pouze lidé s diagnostikovanou cukrovkou, ale i ti ostatní. Do jídelníčku byste měli co nejvíce zařadit syrovou i tepelně upravovanou zeleninu, která může nahradit i klasické přílohy ve formě knedlíků či těstovin. Přidejte také houby, ořechy a maso, které je bohatým zdrojem bílkovin.

Americká diabetologická asociace dokonce v loňském roce vydala nové doporučení týkající se životního stylu diabetika, kde hovoří o výhodách nízkosacharidové diety. Ta je podle nich jednou z možností stravování osob s cukrovkou 2. typu. Řada studií totiž prokázala, že u pacientů s prediabetem nebo s diabetem 2. typu, kteří dodržovali nízkosacharidovou stravu, došlo ke zlepšení výsledků glykémie a lipidů už během jednoho roku.

Nízkocholesterolová

Už ve škole se učíme, že cholesterol se dělí na „hodný“ (HDL) a „zlý“ (LDL). Pro lidské tělo jsou nepostradatelné obě formy, ale měly by být v rovnováze. Nejvíce cholesterolu si navíc tělo vytvoří samo v játrech. Je-li vaše strava vyvážená a neobsahuje vysoký podíl průmyslově zpracovaných jídel, nemusíte se bát.

