Vyšetření krve se týkalo hladiny PSA – prostatického specifického antigenu. To je bílkovina nutná k normální funkci spermatu. Zvýšené hodnoty znamenají, že něco není v pořádku. V krajním případě to může být právě nádor prostaty. Daniel měl vysoké hodnoty a lékaři na rakovinu přišli v časném stádiu. „Nádor mi vyoperovali, dnes už jen docházím na kontroly,“ řekl. Je to pět let a žije bez potíží. Zákrok neměl vliv ani na jeho sexuální život.