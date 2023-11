„Co se týče respiračních chorob, neděje se zatím nic mimořádného. Infekce covidu-19 nastoupila na dva týdny v září, ale průběh nebyl nijak závažný. Pacienti měli vysoké teploty nad 38 a někdy i 39 stupňů, dalším projevem pak byl kašel. Nemoc ale neměla dlouhého trvání a lidé se jí do týdne zbavili. Nevím ani o žádné komplikaci, která by v souvislosti s covidem-19 u pacientů nastala,“ shrnul praktický lékař z Přerova Ludvík Koudelka.

Nebožtíky ruší bagry. U hřbitova přibude čtyřiadvacet nových parkovacích míst

Praktici jsou na nadcházející zimní sezonu dobře připraveni. „Nabízíme pacientům očkování jak proti covidu-19, tak proti chřipce. Nutno říci, že je mezi lidmi větší zájem o očkování proti chřipce. Máme k dispozici tu nejmodernější poslední vakcínu proti covidu-19, neočkujeme tedy těmi, kterými jsme očkovali zjara nebo v zimě,“ doplnil Koudelka. Zájem přesto není velký. „Dnes máme objednaných šest pacientů, zatímco dříve jich bývalo i třicet,“ srovnal.

Panika z epidemie není na místě

Podle epidemiologů se zatím v Olomouckém kraji žádné drama nekoná a výskyt akutních respiračních chorob není nijak alarmující. Hygienici zveřejňují data vždy v pátek a podle údajů za minulý týden je nejvyšší nemocnost u dětí do pěti let. Na sto tisíc obyvatel připadne na Přerovsku 3 441 dětských marodů, v kategorii od 6 do 14 let je jich 2 114 a od 15 do 24 let pak 1 681. Dospělí stůňou mnohem méně.