Začnu osobní otázkou. Můžete prozradit, jak jste se dostala k očnímu lékařství? Byl to váš vysněný obor už v době studií?

Spíše šlo o náhodu. Když jsem absolvovala medicínu a šla se ucházet o místo, tak jsem zjistila, že na očním jsou dvě volná místa. Abych řekla pravdu, příliš mnoho jsem o tom oboru nevěděla, ale lákalo mě to, tak jsem nastoupila. Dnes jsem nesmírně spokojená a musím říct, že jsem se do oboru trefila a opravdu mě ta práce baví. Snažím se jí věnovat na sto procent, což znamená, že je i mým koníčkem.

Situace ve zdravotnictví není právě jednoduchá. Lékaři se bouří kvůli přesčasům. Je jich málo a jsou špatně placeni. Jaká je atmosféra na vašem oddělení?

My konkrétně na očním nemáme nedostatek lékařů, protože jde o obor atraktivní a je o něj zájem. Je pravdou, že lékařky po určité době odcházejí na mateřskou, takže je tady neustále takový koloběh odchodu a návratu kolegyň. Momentálně jsme však personálně stabilizovaní.

Z úst lékařů často zaznívá: Choďte na pravidelné preventivní prohlídky. Platí to i pro oční?

Když začneme u těch nejmenších pacientů, tak tam prohlídky probíhají u pediatrů, kteří se zaměřují i na zrak. Pokud dítě nesplňuje určité kritérium stran vidění, je odesláno k dalšímu vyšetření. Následně oční lékař buď potvrdí, nebo vyloučí dioptrickou vadu, a dítě je dále sledováno.

Primářka očního oddělení přerovské nemocnice Monika Daňková.Zdroj: Deník/Dagmar RozkošnáCo se týká dospělých, tam je určitě dobré navštívit lékaře kolem čtyřicátého roku věku, kdy se mohou objevit první potíže, a to obvykle s viděním na blízko. Jedná o vetchozrakost neboli presbyopii. Prvnímu nasazení brýlí by tak měla předcházet návštěva u očního lékaře, kde se změří nitrooční tlak, nebo vyšetření u zkušeného optometristy, který v rámci změření dioptrií rovněž provede základní screeningové vyšetření zraku včetně očního tlaku.

V případě, kdy brýle nedokážou vykorigovat ideálně vidění, je nezbytné vyšetření očí v rozkapání. To je již v kompetenci očního lékaře. Zkontroluje se, zda jsou čočka i sítnice v pořádku. Pokud ano, pak u věkové kategorie čtyřicet až padesát let stačí další prohlídka v rozkapání v rozsahu dvou až tří let.

Jestliže je pacient starší padesáti let, hrozí nástup dalších onemocnění, a tam by měla být prevence jedenkrát za rok nebo za dva. Můžeme kromě zeleného zákalu odhalit počínající šedý zákal či závažnou degeneraci žluté skvrny sítnice.

Platí i zde zásada, čím dříve se onemocnění zachytí, tím lépe?

Určitě to platí. Například u dětí, když zachytíme dioptrickou vadu, nasadíme brýle, v případě šilhání můžeme zamezit nastavením nošení okluzorů vzniku tupozrakosti. Ve správných brýlích se dítě lépe koncentruje, můžeme pomoci odstranit bolesti hlavy či jiné neurózy. Dítě potom lépe stíhá a provádí činnosti, jako jsou kreslení, dívání se na tabuli, čtení a další důležité aktivity v mateřské a základní škole. U dospělých do platí obdobně. Včasný záchyt počínajícího očního onemocnění umožní nastavení správné léčby, pacient je dále pravidelně sledován, a tím můžeme předcházet nevratnému poškození zraku.

Mezi nejčastější operativní zákroky na očních odděleních patří operace šedého zákalu. Provádí se i v přerovské nemocnici?

Ano, jedná se o nejběžnější zákrok. Pacientů se šedým zákalem rok od roku přibývá. Často se na tom podílí i četnost a léčba celkových onemocnění, jako je například cukrovka, revmatologické choroby, psychosomatické onemocnění. Operace šedého zákalu na našem oddělení provádíme už dlouhodobě. Ročně operujeme asi osm set pacientů. Je to dáno tím, že stárne populace a prodlužuje se průměrná délka života. Přibývá však i mladších pacientů. Tato operace probíhá ambulantně pod operačním mikroskopem v lokální anestezii. Jde o náhradu čočky lidské za dioptrickou. Náhrada je skutečně kvalitní, tato operace je hrazena ze zdravotnického pojištění a umělá čočka má trvanlivost do konce života.