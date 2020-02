Jakmile proniknou do těla hostitele, způsobí mu nemalé utrpení: roupy mohou lidem přivodit nejenom bolesti břicha, ale i krvavé průjmy.

O to naléhavěji zní varování parazitologů, podle kterých přestávají proti těmto červům působit dostupné medikamenty. Paraziti jim bez problémů odolají a dál se v útrobách člověka množí.

Neuvážené plýtvání

„Na anthelmintika, tedy přípravky proti vnitřním parazitům, skutečně vzniká rezistence. Týká se to především Vermoxu, tedy jediného přípravku proti roupům,“ potvrzuje docent Oleg Ditrich z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Může za to podle něj nadužívání medikamentu. Přípravkem se totiž plýtvá – a to nejenom v humánní, ale i ve veterinární medicíně. Lékaři ho totiž předepisují i takovým pacientům, u kterých si předtím nevyžádali laboratorní vyšetření. To částečně dokládají i statistiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, podle kterých se zvedl počet spotřebovaných balení anthelmintik od roku 2010 dokonce čtyřnásobně.

„Jenomže to pak vede ke kontaminaci odpadních vod i celého životního prostředí,“ upozorňuje odborník. Paraziti si na léčivo postupně zvykají a přípravek už na ně tolik nezabírá. Výsledkem je, že počet pacientů s roupy skokově přibývá. Jen za posledních 10 let se zvedl na trojnásobek.