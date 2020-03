„Nikdo tu nepřišel s dotazem, zda máme bylinku či směs na koronavirus,“ řekla s úsměvem Ludmila Pavlíková, majitelka obchodu Bylinky u Sýkorova mostu v centru Ostravy. Jak ale vzápětí vážněji dodala, určitě není od věci v této době zvolit určité druhy přípravků.

„Je vhodné něco preventivního na posilování imunity. V této chvíli bych zvolila echinaceu, která je na viry. Lidé ji hodně kupují. Dá se kombinovat s lichořeřišnicí, která je antibakteriální,“ řekla Pavlíková a dodala: „Z našich bylinek bych zmínila tymiánovou směs, o kterou je velký zájem. Naši zákazníci to znají,“ uvedla Pavlíková.

Přísun vitaminů C může zajistit rakytník. „Taková rakytníková šťáva má spoustu vitaminu C. Určitě je to lepší, než brát nepřirozené céčko,“ dodala Pavlíková, podle které je dobré mít doma připravený i silnější „kalibr“, například v podobě Dračí krve nebo čínských směsí, ale třeba i tymiánu. „Pokud by se o mě něco pokoušelo, kdyby na mě něco lezlo, tak mám pomoc hned po ruce. Já dám hodně na tymián,“ doporučila Pavlíková.

Zákazníci v těchto dnech nenakupují pouze směsi, ale i jednotlivé druhy bylin. „Hodně na odbyt jde lípa, černý bez, šalvěj, divizna a další,“ doplnila Pavlíková, jejíž obchod zažil největší nápor v prvních dnech po omezení prodeje v některých obchodech. „Lidé se lekli, že by se to mohlo týkat i nás. Zdravá výživa ale může mít otevřeno. A my máme i značný sortiment ze zdravé výživy a také drogerie,“ uklidnila zákazníky Pavlíková.

ZÁJEM O SAUNY

Zvýšení imunity lze dosáhnout i pravidelným saunováním. Wellness centra a veřejné sauny jsou ale kvůli koronaviru zavřené.

Kdo má soukromou saunu v domě, bytě, na zahradě nebo jinde, problém s dostupností řešit nemusí. Ostatní milovníci saunování a ti, kteří o saunování uvažují, mají dvě možnosti. Buď počkat, až opatření vlády skončí, nebo si pořídit svou saunu. Obchodníci v posledních dnech evidují zvýšený zájem o sauny, a to nejen klasické, ale také o infrasauny.

„Lehce zvýšený prodej saun a infrasaun registrujeme, což přičítáme snaze zákazníků posílit svoji imunitu a své zdraví,“ uvedla mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová.

