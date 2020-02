Posledních patnáct metrů jsem vůbec nedokázala udýchat. Přepadaly mě ničivé záchvaty dušnosti a ztrácela jsem vědomí, popisuje své zkušenosti z plaveckých závodů česká rekordmanka a olympionička Petra Chocová. Od dětství totiž trpí astmatem.

Lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy, skokově přibývá. Zatímco dnes trpí touto chorobou přibližně 1,1 milionu Čechů, do pěti let to bude podle zdravotníků zhruba třetina populace. V celé Evropské unii to bude dokonce polovina.

Miliarda za léky

S tím nabobtnají i výdaje pojišťoven. Už nyní zaplatíza léčbu astmatiků více než miliardu korun. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna poslala předloni na léčení těchto pacientů zhruba 579 milionů korun – tedy o třetinu víc než ještě v roce 2011. A to si část terapie hradí čeští pacienti sami. Lékaře proto nyní potěšila zpráva, podle které lze k léčení astmatu použít také některé potraviny. Konkrétně jde o jídlo bohaté na polynenasycené mastné kyseliny, tedy například ryby.

„Vyšší hladina omega 3 mastných kyselin v krvi skutečně může napomoci lepší kontrole astmatu a podávání nižších dávek léků,“ uvedl profesor Jiří Ruprich ze Státního zdravotního ústavu. Odkázal se na zbrusu novou studii vědců z Goetheho univerzity ve Frankfurtu. Ti se nedávno rozhodli ověřit hypotézu, podle níž mají právě polynenasycené mastné kyseliny obsažené v rybách a rybím tuku skutečně protizánětlivé účinky.

Pozor na cukrovku

Do své studie vybrali 38 pacientů s alergickým astmatem a přidali k nim 19 zdravých „kontrolních jedinců“ stejného věku a pohlaví. U všech se pokusili určit průměrný obsah polynenasycených mastných kyselin v potravě. Ten potom porovnali s rozsahem zánětu v průduškách, který záměrně vyvolali jednorázovou inhalací trávových pylů. Výsledek: polynenasycené mastné kyseliny se opravdu osvědčily a projevy astmatu zmírnily.

„Polynenasycené mastné kyseliny plní v těle řadu fyziologických funkcí. Při léčbě astmatu skutečně mohou některým lidem pomoci,“ komentuje zjištění i expert na účinky léků Josef Suchopár. Jedním dechem ale dodává: „Mají ale i své nežádoucí účinky. Zatímco u astmatu pomohou, lidem s cukrovkou mohou naopak uškodit. Jejich léky totiž naopak blokují.“