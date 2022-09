Praktický lékař MUDr. Ivo Procházka ordinuje v jihomoravské Jedovnici.Zdroj: Se svolením MaVePR„Pro virózu, chřipku i pro covid-19 jsou typické celkové příznaky jako teplota, bolest hlavy nebo bolest kloubů. Individuálně může každý pociťovat další potíže, jako jsou kašel, rýma nebo zažívací obtíže. Specifické příznaky u žádné ze zmíněných nemocí nejsou,“ říká Ivo Procházka, praktický lékař z jihomoravské Jedovnice a člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR.

Covid-19 je teď mírnější

Co může člověk čekat, pokud onemocní současnou variantou viru covid-19? Podle doktora Procházky tato varianta vykazuje většinou mírnější a kratší průběh, který není na rozdíl od těch předchozích tolik dynamický.

Epidemiolog Rastislav Maďar: Chřipková sezóna bude nejhorší za poslední roky

Pacienti zpravidla nemají žádné významné komplikace jako to bylo u předchozích mutací. Nejnovější variantu covidu-19 provázejí především silné pocení hned na počátku nemoci, zvýšená nebo vysoká teplota a bolesti svalů a kloubů.

Všechno platí zdravotní pojišťovna

Pro přesnou diagnózu si pacienti musí dojít do ordinace praktického lékaře. Peníze mohou nechat doma, veškerá vyšetření totiž proplácejí zdravotní pojišťovny.

„V naší ordinaci všechny pacienty s infekčními obtížemi izolovaně vyšetříme a každému uděláme rapid antigenní test, který případně doplníme o test na C-reaktivní protein neboli CRP test. Ten ukazuje, zda člověk nemá bakteriální infekci,“ vysvětluje doktor Procházka a pokračuje: „Při bolestech v krku pacientovi vezmu také stěry, abych vyloučil přítomnost streptokoka. Pokud vyšetření rapid antigenním testem není jednoznačné, ale pacient má příznaky odpovídající nemoci covid-19, tak udělám ověřující PCR test.“

Pár domácích testů do zásoby

Přítomnost viru covid-19 na sliznicích si lze doma otestovat rapid antigenním testem. Není třeba dělat si velké zásoby testů, ale je dobré mít doma zhruba pět kusů balení, což umožní opakované testování třeba dva, tři dny po sobě. CRP lze doma také otestovat, ale pacient musí počítat s vyšší pořizovací cenou.

Chřipka, nebo covid? Rozpoznat to pomáhají nové PCR a antigenní testy

„Osobně domácí testování CRP nedoporučuji. Pokud vám doma vyjde pozitivní antigenní test, tak telefonicky nebo mailem kontaktujte svého praktického lékaře. Já ve své ordinaci každého nemocného následně objednám, vyšetřím a otestuji svým ověřeným antigenním testem. Pokud je opravdu pozitivní, informaci zadám do databáze a pacient po izolaci obdrží certifikát o prodělání nemoci,“ popisuje praktický lékař.

Chřipka zatím nehrozí

Diagnóza chřipky zatím nehrozí, lékaři předpokládají, že její virus do Česka dorazí po Novém roce. Tomu je také přizpůsobeno očkování, které se většinou zahajuje na začátku října, aby lidé měli s příchodem epidemie dostatek protilátek.

Podle doktora Procházky určitě nemá smysl pacienty očkovat dlouho dopředu. Ideální je k vakcinaci zvolit měsíce říjen či listopad. Člověk ale může mít z očkování významný užitek, i když si nechá dát vakcínu kdykoli později.

Zůstat doma a kurýrovat se

V současné době tedy můžeme při objevu příznaků virózy uvažovat jen o té klasické nebo o covidu-19. Co v takových momentech dělat?

ČR už má vylepšené vakcíny proti covidu: Jsou hlavně pro seniory a nemocné

„Zásadní je se v obou případech izolovat od sociálních kontaktů, aby nemocný virus dále nepřenášel. Je nutné dodržovat fyzický a psychický klid, konzumovat dostatek vitaminů v přirozené podobě a pít dostatečné množství tekutin,“ vypočítává lékař.

Ulevit pacientovi můžou léky na snížení teploty a zmírnění bolesti hlavy nebo kloubů. I když se pacient nerozhodne pro vystavení pracovní neschopnosti, je dobré, aby o nemoci informoval svého praktického lékaře, zejména pokud trpí nějakou chronickou chorobou.

Deník proti virózám

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Kýchám, smrkám, možná mám trochu teplotu. Nemoc je tady. Je to nachlazení, viróza, chřipka, nebo snad covid? Jak to poznám? A co mám dělat, aby mé tělo bylo odolnější proti podzimním nemocem? Kterých nemocí se vlastně musím opravdu bát? Existuje zaručený recept, jak neonemocnět? A jak to bude s covidem v následujících týdnech a měsících? Mám si už nakoupit roušky a antigenní testy? To vše a mnohem více o podzimních nemocech i zdraví v širším slova smyslu se dozvíte v říjnovém seriálu vydavatelství Vltava Labe Media nazvaném Deník proti virózám. Speciál pro vás připravuje naše redaktorka zdravotnictví Zdena Lacková a další kolegové.



Pokud máte zajímavé zdravotní téma, nebo ve svém okolí znáte člověka, který by mohl být inspirací pro ostatní, ať už proto, že vyhrál zápas se vzácnou nemocí, věnuje se léčbě pomocí bylinek, nebo je prostě osobností z některého ze zdravotních oborů, pošlete nám tip na zpracování tématu na e-mail: zdena.lackova@denik.cz.