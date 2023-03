Maminka čtrnáctileté dcery svůj volný čas dělí mezi spoustu aktivit a koníčků – od různých sportů až po dobré jídlo.

Finálového večera se minulý pátek na Žofíně zúčastnilo jedenáct sester z celé České republiky. Kateřinu do soutěže přihlásily kolegyně. Původně se jí moc nechtělo, nakonec na výzvu kývla.

Při vyhlašování tak trochu doufala alespoň v pomyslnou bronzovou pozici.

„Že bych měla tolik štěstí a skončila třetí? Říkala jsem si, že by to bylo hezké. To nevyšlo, tak jsem si pomyslela, že to nevadí, že jsem se alespoň zúčastnila. Na první místo jsem skutečně ani ve snu nepomyslela. Když vyslovili mé příjmení, tak mi vyhrkly slzy a vůbec jsem tomu nevěřila,“ popisovala emotivní okamžiky.

A promenáda v plavkách? „Tak ta nebyla,“ culila se Kateřina Petulová. „Prošli jsme se po pódiu ve zdravotnickém oblečení a na vyhlášení jsme si oblékly slavnostní šaty,“ dodala všeobecná sestra, pro niž je Hemato-onkologická klinika druhým pracovištěm ve FN Olomouc. Před tím pracovala i na Onkologické klinice.

Skvělý kolektiv je zásadní

Diagnózy, s nimiž se musejí vyrovnat pacienti obou klinik, bývají leckdy fatální. Stres a tíseň pak může dopadat také na personál.

„Nejtěžší je pro nás vyrovnat se s onemocněním u mladých lidí nebo u maminek s malými dětmi. Mluvíme o tom, probíráme to. Nedávno jsme například byly na pohřbu mladé maminky, která se u nás léčila dva roky. Byla po transplantaci, vrátila se ale ve zhoršeném stavu, šla na druhou transplantaci a ani ta bohužel nepomohla. Tak to jsme obrečely,“ přiznala pro web Fakultní nemocnice Olomouc.

Přestože se snaží zachovat si profesionální odstup, někdy se to nedaří.

"Je to pro nás o to horší, že na našem oddělení bývají pacienti měsíc a déle. To se potom odstup udržuje těžko. Máme tak dost času, abychom se seznámili. Často o nich víme víc, než víme o svých vlastních kamarádech,“ popisovala.

Jako zásadní považuje pro svoji práci skvělý kolektiv a vzájemnou podporu, která na oddělení panuje. Od svých kolegyň, na které nedá dopustit, dostala ke svým čtyřicátím jako dárek seskok padákem. Netušily při tom, že se bojí výšek.

"Ale já jsem pro každou srandu, tak mi věřily a dodávaly sílu, abych to nevzdala. A já to nakonec dala, ačkoliv jsem byla hodně vystresovaná. Teď, s odstupem jsem jim nesmírně vděčná za nepopsatelný zážitek, na který velmi ráda vzpomínám. Něco takového jsem letos potřebovala. Byl to těžký rok," vyprávěla.

Sport i dobré jídlo

Náročnou práci se snaží hodně kompenzovat pohybem. Sportuje, běhá, hraje volejbal, občas plave. "Nedávno jsme s kamarádkami začaly s otužováním,“ prozradila.

Má taky ráda dobré jídlo. „Znám snad všechny restaurace a kavárny ve městě. Mám prostě jídlo ráda a zkouším ráda nové věci. Ráda i vařím, zvlášť když dcera odmítla chodit do jídelny, ale ráda se nechám i pohostit,“ zmiňuje svou další zálibu a nezastírá, že zvládnout všechny své mimopracovní aktivity jí pomáhá i směnný provoz.

„Mám pocit, že mám víc času než kolegyně, které chodí na ranní směnu a odpoledne toho už moc nestihnou. Jediná nevýhoda směnného provozu je, že nemáme víkendy,“ připustila v medailonku na webu Fakultní nemocnice Olomouc.

Sestra sympatie



Cílem soutěže Sestra sympatie, jejíž 12. ročník skončil vítězstvím Kateřiny Petulové, je zviditelnění mimořádně náročné, zodpovědné a záslužné práce všeobecných sester a poděkování za ni.



Již v roce 2019 se finálového klání díky výsledkům hlasování zúčastnily hned dvě sestřičky z olomoucké fakultní nemocnice - Marie Růžičková z III. interní kliniky a Naďa Sléhová z I. chirurgické kliniky.



Do semifinálového kola soutěže, pořádané agenturou We Make Media ve spolupráci s Českou asociací sester, se navíc dostala Kateřina Burešová z I. interní kliniky – kardiologické.



Velký úspěch také vloni v dubnu zaznamenala vrchní sestra I. interní kliniky - kardiologické Dagmar Hetclová, když v soutěži Sestra roku veřejnost hlasováním rozhodla, že získá titul Sestra mého srdce a v hlavní soutěži v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání skončila na druhém místě.