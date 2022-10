Kromě společné rozcvičky zhlédli vystoupení mažoretek a tanečníků, k dispozici byl i prodej neonových artiklů. Po skončení pětikilometrového běhu se konala after party s DJ.

Výlov v Tovačově zlákal davy: tisíce lidí a rybí lahůdky na mnoho způsobů

„Je to druhý ročník v Olomouci a jsme rádi, že jsme tady. Běh je dlouhý pět kilometrů a na každém kilometru jsou různé neonové instalace. Účastníci svítí neonovými barvami a my je osvětlujeme černými světly, takže pěkně září do tmy. Je to tu krásné a máme to tady rádi,“ pochvaloval si organizátor akce Tomáš Pavel, kterého rekordní účast potěšila. „Je tady dva tisíce lidí, což je skvělé,“ řekl.

Cílem neonového běhu není předvést dokonalou fyzičku, takže se do něj zapojili malí i velcí, maminky s kočárky nebo děti. Do Olomouce dorazila i třicetičlenná skupina s originálním názvem Šílené běžecké výzvy.

„Akce se účastním poprvé a jsem tady s účastníky naší skupiny Šílené běžecké výzvy, která se dala dohromady na Facebooku. Dohodli jsme se, že ti, co to mají do Olomouce blízko, sem dorazí. Nakonec se nás tady sešlo třicet pět a k tomu i děti. Účast je úžasná a jsem z toho nadšená,“ svěřila se Naďa Lukášová z Přerova.

Organizátoři už dopředu avizovali, že závodníci nemají očekávat klasický běh po silnici.

„Lidé probíhají zónami plnými neonově zářících světel, které podpoří zážitek po celé délce trati. Míjejí také nasvícené památky a krásné instalace v parku. V areálu mají možnost si zatančit, vyfotit se - a hlavně dobře se pobavit,“ dodali organizátoři.