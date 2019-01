Hranice – Velmi nepříjemné chvíle může v Hranicích zažít každý, kdo v centru města potřebuje nutně na toaletu. Dostupných kabinek, které by právě k takovému účelu ve městě sloužily, je totiž velice málo. Vedení města o tomto problému už jednalo, mimo jiné na veřejném jednání o programu rozvoje města na roky 2012 až 2020.

abinka WC u autobusové zastávky na Šromotově náměstí v Hranicích zatím v provozu není. | Foto: DENÍK/Pavel Mašlaň

„Obecně se dá říct, že to město Hranice nějakým způsobem řeší. Například v rámci regenerace parku Československých legií mají vyrůst i klasické zděné toalety. Rozhodně myslíme i na tuto stránku věci a neopomíjíme ji,“ řekl tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Sám ale přiznal, že v jádru města, kde se lidé pochopitelně vyskytují nejčastěji, je situace komplikovaná.

„V centru města je to problematičtější. Veřejné toalety fungují na zámku, jinak to řešíme pomocí přemístitelných toalet, takzvaných toi-toi, které jsou umístěny například ve Skalní ulici nebo v ulici Purgešova. Víme, že situace není ideální, ale postupně se ji snažíme řešit,“ dodal mluvčí Hranic.

Veřejné toalety na zámku se sice uklízejí pravidelně každý den, ani ony však nejsou otevřené non-stop. V pondělí a ve středu se zamykají v sedmnáct hodin, v úterý a ve čtvrtek o dvě hodiny dříve a například v pátek už o půl druhé.

Člověk, který potřebuje vykonat potřebu ve večerních hodinách, si tedy může prožít hodně krušné chvíle.

„Uznávám, že to v současné chvíli není snadné. Lidé by v takovém případě snad mohli využít některou ze vstřícných restaurací,“ naznačil Bakovský jednu z možností.

Radnice se tedy v dohledné době pokusí stávající situaci napravit zejména v oblasti parku, kde veřejné toalety doposud chyběly.

„Regenerace parku by měla skončit zhruba v polovině tohoto roku. Záleží ale samozřejmě také na počasí. Pokud ale nebude extrémně nepříznivé, měla by být v polovině roku hotová,“ upřesnil Petr Bakovský.

Podle informací hranického odboru životního prostředí je ve městě rozmístěno celkem osm takovýchto veřejných záchodků.

Jak doplnil tiskový mluvčí hranické radnice Petr Bakovský, k výraznému nárůstu momentálního stavu nedojde.

„Současný počet kabinek toi-toi máme stabilní. Uvažujeme ale o vhodných lokalitách v centru města, v nichž by se další toalety mohly postavit. Pokud by v budoucnosti například došlo k rekonstrukci podzámecké zahrady, uvažovali bychom o umístění nějakého komfortnějšího zařízení. Je to ale jen v plánu, záleželo by také na případných dotacích,“ řekl dále Bakovský.

Kabinky zamrzly

Momentální situace je však ještě horší než v jiných dnech. Několik přemístitelných WC budek je totiž po několika týdnech silných mrazů veřejně nepřístupné a oblepené bezpečností páskou.

„Po tak nízkých teplotách, kdy bývalo i minus dvacet stupňů, došlo k zamrznutí kabinek. Je pravda, že se nejedná o jednu kabinku, těch uzavřených je ve městě více,“ doplnil Bakovský s tím, že o rozmrazování kabinek se v Hranicích stará místní firma Ekoltes.

Podle nejnovějších informací bylo ve středu již pět kabinek plně v provozu a další měla být veřejnosti k dispozici ve čtvrtek. Poslední kabinka, na kterou měl silný mráz takovýto dopad, bude prý plně funkční už v sobotu.

„Bohužel tři týdny byly velké mrazy, proto jsme museli počkat, až zamrzlé kabinky přirozenou cestou rozmrznou. Dali jsme tam roztok, který by tomu měl napomáhat. Pak dáme dohromady a znovu zprovozníme,“ řekl ředitel hranické společnosti Ekoltes Milan Vinkler.

Podle něj se přemístitelné toalety mohly kvůli dřívějšímu uvedení do provozu odvést do vyhřívaných místnostní, avšak náklady spojené s naložením a dopravou by prý byly příliš vysoké.