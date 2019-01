Střední Morava /ROZHOVOR/ – Jaká je historie akce Česko zpívá koledy, kde vznikla a proč si přijít zazpívat pětici koled, to vše vysvětluje vedoucí oddělení péče o čtenáře regionálního Deníku Irena Svobodová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Kdy vznikla myšlenka akce Česko zpívá koledy? Kde se zpívalo úplně poprvé?

Ten nápad pochází ze západních Čech. Konkrétně v Plzni se lidé na náměstí scházejí už více než deset let, aby si tam společně zazpívali pár koled. Odtud se adventní zpívání šířilo do dalších měst a obcí v západních Čechách. Pak se této myšlenky ujal regionální Deník a podařilo se nám ji dostat do stovky míst v celé republice.

Co od této akce očekáváte? Není za ní skrytá nějaká komerční záležitost?

Neočekáváme vůbec nic. Je to prostě jen příjemné adventní setkání, které má alespoň pomyslně propojit všechny kouty naší krásné země. Advent je čas sounáležitosti a my chceme touto akcí všem lidem v České republice připomenout, že jsme všichni součástí regionu a jedné země, že tu žijeme spolu.

Je termín zpívání, tedy středa 11. 12. v 18.00, závazný? Nemůžu přijít na zpívání později?

Jediné, s čím opravdu nelze při pořádání této akce hnout, je právě termín. Dodržet přesný den, hodinu a minutu, tedy začít zpívat přesně v 18.00, to je princip celé této akce. Není možné, aby každá obec zpívala jindy. Na tomto termínu jsme se dohodli už před rokem na posledním zpívání a i letos vyhlásíme termín na příští rok.

A jaký je tedy ten princip adventní akce?

Přesně v 18.00 začnou všechny obce a města, která se do Česko zpívá koledy přihlásila, zpívat stejné koledy. Na místech, kde budeme mít přítomny také spřízněné rádiové štáby, budeme písničky z konkrétního místa pouštět živě přímo do éteru.

Tak budou i v rádiích znít stejné písně, které budou ve stejný okamžik zpívat lidé i na druhém konci republiky. Proto je třeba dodržet i pořadí koled.

Které koledy se budou zpívat?

Zpívat se bude Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši.

Autor: Kamil Polko