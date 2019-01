Ve zdemolovaném autě se před Vyškovem zranilo pět mladých lidí

Vyškov - Pět mladých lidí, z toho čtyři dívky mladší osmnácti let, se v sobotu večer zranilo při nehodě osobního auta značky Mazda MX3 na silnici z Bučovic do Vyškova. Auto havarovalo těsně před vjezdem do Vyškova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

„V mírné pravotočivé zatáčce vyjelo z jízdní dráhy, narazilo do dopravní značky, převrátilo se na střechu a po dopadu zpět na kola po několika desítkách metrů skončilo v příkopu u silnice," popsal nehodu mluvčí krajských hasičů Jaroslav Haid. Při nehodě se zranil osmnáctiletý řidič a jeho čtyři spolujezdkyně ve věku čtrnácti a patnácti let. Podle vyškovské policejní mluvčí Ivy Šebkové jel mladík podle prvotních zjištění z místa nehody příliš rychle. „Dechová zkouška neprokázala, že by před jízdou pil. Na autě vznikla škoda za asi šedesát tisíc korun. Všechny z pětičlenné osádky si do péče převzali lékaři," informovala Šebková. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze stanice ve Vyškově. Osádka se ze zdemolovaného auta dostala ven ještě před příjezdem záchranářů. „Auto jsme zabezpečili proti případnému vzniku požáru. Ze silnice jsme pak posbírali úlomky a části auta rozházené na sto metrech," dodal Haid.

Autor: Michal Kočí