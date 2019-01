Olomouc – Nového rektora zvolil ve středu odpoledne akademický senát Univerzity Palackého. Stal se jím historik Jaroslav Miller, vedoucí katedry historie olomoucké filozofické fakulty.

Jaroslav Miller | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Do čela univerzity byl Miller zvolen už v prvním kole, získal patnáct hlasů. Jeho protikandidát, současný rektor Miroslav Mašláň, získal hlasů devět.

Funkční období Jaroslava Millera začne 1. února příštího roku, do funkce jej musí jmenovat prezident.

„Z pověrčivosti jsem si nepřipravil žádnou řeč, proto budu improvizovat. Slibuji, že ve prospěch této univerzity odevzdám všechny mé síly, které ve dvaačtyřiceti letech mám. Snad jich není málo," řekl po volbě Jaroslav Miller.

„Ale hlavně bych chtěl říct, pane rektore, jste skvělý a čestný chlap a budu s vámi rád spolupracovat," podotkl na adresu Miroslava Mašláně.

VIDEO: Prezentace obou kandidátů na rektora UP

Mašláň: Snad budu univerzitě ještě platný

Akademický senát svou volbou „doporučuje" budoucího rektora ke jmenování prezidentovi republiky.

Volby kandidáta na rektora se účastnilo dvacet čtyři senátorů. Každá z osmi fakult univerzity je zastoupena dvěma vyučujícími a jedním studentem. Ke zvolení kandidáta na rektora je potřeba nadpoloviční většina, tedy třináct hlasů.

Fyzik a odborník na nanotechnologie Miroslav Mašláň vedl univerzitu čtyři roky. Za jeho éry byla otevřena tři excelentní centra vědeckého výzkumu.

„Bylo mi ctí vést tuto univerzitu a spolupracovat se senátem, doufám, že budu této univerzitě něco platný i někde jinde," uzavřel Miroslav Mašláň.

V novodobé éře obnovené olomoucké univerzity, která letos slaví 440. výročí svého založení, stanulo v jejím čele od roku 1946 jedenáct rektorů a dvě rektorky. Prof. Miller bude čtrnáctým rektorem v řadě.

Prof. Jaroslav Miller

Narozen v r. 1971.



Studoval historii a filologii v Olomouci (Univerzita Palackého), Budapešti (Středoevropská univerzita) a Oxfordu (University of Oxford, Lady Margareth Hall).



Absolvoval řadu dlouhodobých badatelských pobytů na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, SRN a Austrálii.

Dvakrát obdržel prestižní výzkumné stipendium německé nadace Alexandra von Humboldta a stipendium nadace Andrew W. Mellona.



V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightovy nadace na Georgia College and State University.

V průběhu akademického roku 2010/2011 byl vybrán mezinárodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia, Perth. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice.



V současné době zastává funkci vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty UP.



K jeho zálibám patří sport, ruská klasická literatura, zahradní architektura a putování divočinou.

Je ženatý, má dvě děti, Jana (9) a Barboru (7).