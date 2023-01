V základních i středních škol po celé republice se tak v minulosti stávalo, že byla zarámovaná fotografie prezidenta Václava Klause či Miloše Zemana kvůli jejich kontroverzním rozhodnutím odstraněna.

Už delší dobu není vyvěšen portrét dosavadní hlavy státu například v Základní a mateřské škole Svatoplukova v Olomouci.

„Je tomu tak již několik let, co oficiální fotografie pana prezidenta není v žádné třídě naší školy. Ani do budoucna neuvažujeme o tom, že by se mělo něco měnit. Zřejmě už jsme si zvykli na to, že na nás nemusí žádný státník shlížet,“ poznamenal ředitel Jiří Vymětal.

Stěny ve školních třídách jsou podle něj zaplněny především tím, co do nich opravdu patří.

„Například různými tabulkami a informačními plakáty, které žáci potřebují a také pravidelně využívají při výuce,“ upřesnil ředitel.

Žáci, kteří chodí do Základní školy v Příkazích, tam pravidelně míjejí bustu „učitele národů“ Jana Ámose Komenského. Ve třídách portréty dosavadního prezidenta vyvěšeny nejsou a zřejmě se na tom nic měnit nebude ani po inauguraci Petra Pavla.

„Myslím, že politika do škol, zvláště těch základních, nepatří. V naší škole nadále zůstaneme u osobnosti Jana Ámose Komenského,“ vysvětlila ředitelka Milada Podolská.

Ani v učebnách Základní školy v Hněvotíně v posledních několika letech oficiální portréty prezidenta Miloše Zemana vyvěšeny nebyly.

„Škola by určitě měla být apolitická. Na druhou stranu si myslím, že pana prezidenta by děti měly znát. Zatím jsme ale vůbec neuvažovali o tom, že bychom na dosavadních zvyklostech v dohledné době něco měnili,“ uvedl ředitel Pavel Pekař.