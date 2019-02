Jak se stravovat v létě, ať jej přežijete ve zdraví

Uherské Hradiště /ON-LINE ROZHOVOR/ - Co je vhodné jíst v létě? Čím si zbytečně nezkazit žaludek? Na jaké pokrmy si dát o prázdninách pozor? Nejen na to jste se ptali specialistky v oboru výživa dospělých Jolany Vávrů. Odpovídala vám ve čtvrtek 7. července od 13 do 14 hodin.

Specialistka v oboru výživa dospělých Jolana Vávrů | Foto: Archiv Uherskohradišťská nemocnice

VSTUP DO ON-LINE O Jolaně VávrůVedoucí nutriční terapeutka Uherskohradišťské nemocnice Jolana Vávrů (49 let) vystudovala střední zdravotní školu v Brně, obor dietní sestra, v tomto oboru absolvovala i další pomaturitní studium a specializační vzdělávání, má atestaci v oboru výživa dospělých. V UHN pracuje na pozici vedoucí oddělení nutriční terapie od roku 2010.

Autor: Redakce