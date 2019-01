Vyškovsko – V době, kdy nové jízdní řády neplatí ještě ani měsíc, se vedení Jihomoravského kraje už poohlíží po dopravcích, kteří budou v části Vyškovska provozovat linkovou dopravu od prosince 2013. Kraj kvůli tomu vypsal veřejnou zakázku. Zájemci mají dva měsíce na to, aby kraj přesvědčili, že jejich nabídky jsou ty nejlepší.

Autobusové nádraží ve Vyškově - ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Němeček

Kraj už má s touto formou zajištění dopravy zkušenosti. „Už několik let poptáváme autobusovou dopravu v otevřených tendrech. Věřím, že se nám tak podaří stejně jako v předcházejících zadávacích řízeních docílit jedné z nejnižších částek v republice, a to při zachování kvality a komfortu pro cestující," řekl jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Průměrná cena za ujetý kilometr je na jižní Moravě zhruba sedmadvacet korun. „Celostátní průměr přitom činí přibližně jednatřicet korun," zdůraznil Hašek.

U uplynulém roce kraj hledal dopravce pro Boskovicko, teď pro jihovýchod jižní Moravy, což zahrnuje i východ Vyškovska. „Jde o veřejnou zakázku v celkové hodnotě přes pět miliard korun a smlouvy s vybranými dopravci uzavřeme na deset let," doplnil mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně Jiří Klement.

Veřejná zakázka je vyvěšená na internetu. Nejvíc bude kraj přihlížet k nabízené ceně. „Bude mít osmdesátiprocentní váhu. Zbylých dvacet procent připadá na metodiku přístupu k organizačnímu a technickému zabezpečení provozu," upřesnil Klement.

Protože vedení kraje klade podle svých slov důraz na pohodlí cestujících, hrát roli bude například počet autobusů, které jsou vybavené klimatizací. Nebo mají zdarma připojení k WiFi. Kraj myslí také na handicapované, pro ně požaduje určitý podíl vozů s informačním systémem pro nevidomé.

Přihlášky můžou posílat jak stávající dopravci, tak i ti, kteří pro kraj nejezdí. Několik linek ve východní části okresu, tedy na Ivanovicku a Bučovicku, provozuje třeba vyškovská společnost Vydos Bus. „Oblast zčásti obsluhujeme, takže předpokládám, že se k veřejné zakázce přihlásíme. Čas máme do konce února. Pravidla, která kraj požaduje, pro nás jsou dostupná," uvedl zástupce ředitele podniku Igor Čeki.

Na Ivanovicku jezdí také mimookresní firmy. Například Krodos, který zčásti poskytuje linkovou dopravu, nebo také ČSAD Vsetín. „Přes Ivanovicko jezdíme, ale provozujeme dálkové spoje. Zájem o obslužnost tedy Vyškovska určitě máme, ne ale o síť, kterou v současnosti nabízí Jihomoravký kraj. Na službu, kterou ve vyškovském okrese poskytujeme, nedostáváme žádné dotace. A u toho zatím zůstaneme," řekl výkonný ředitel vsetínského podniku Josef Růžička.

Obyvatelé regionu doufají, že z výběrového řízení vzejde nějaký nováček, který podmínky cestování na Vyškovsku zlepší. „Jezdím poměrně často z Ivanovic na Hané do Vyškova a zpátky. Abych byl upřímný, raději si vybírám jízdu vlakem. Jednak je to mnohem levnější a pohodlnější a vlaky jezdí častěji než autobusy. Pokud by však byly komfortněji zařízené a jezdilo víc spojů, nebránil bych se jim," svěřil se například Lukáš Gryc z Ivanovic.

Seznam provozovatelů autobusových spojů ve východní části, kteří vzejdou z výběrového řízení, může kraj zveřejnit, až uplynou lhůty pro podání odvolání. „Nově vybraní dopravci pak začnou jezdit v daných částech kraje v den, kdy začnou platit jízdní řády pro další rok, tedy zhruba v polovině prosince 2013," uvedl krajský mluvčí.