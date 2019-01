Vyškovsko - Vlaky řítící se mezi Brnem a Vyškovem rychlostí dvou set kilometrů za hodinu, výrazné zkrácení jízdní doby i zvýšení přepravní kapacity vlakové trati. Takové byly plány Správy železniční dopravní cesty v roce 2010. Modernizace vyškovského úseku trati mezi Blažovicemi a Nezamyslicemi podle nich měla začít už v příštím roce. Podnik ji ovšem odložil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

„Vzhledem k ekonomické situaci není pravděpodobné, že začneme dřív než po roce 2013," uvedl před třemi lety tehdejší mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Už teď je ale jasné, že rok 2014 určitě nebude tím, kdy plánovaná přestavba začne. „V současné době předpokládáme, že s modernizací některého úseku na trati Brno Přerov začneme v roce 2017," potvrdil současný mluvčí podniku Jakub Ptačinský.

Projekt přestavby se totiž vrátil úplně na začátek. „Necháváme znovu zpracovat studii proveditelnosti stavby. Ta bude hotová do konce června příštího roku," přiblížil mluvčí současný stav.

Další fáze pak mají navázat. „Následně budeme zpracovávat přípravnou dokumentaci pro územní řízení. Do konce roku 2016 by měl být hotový projekt stavby a vydané stavební povolení," ujistil Ptačinský.

Z odkladu nejásá například dopravce, který osobní přepravu na trati z Brna do Přerova provozuje. „Rekonstrukce trati by znamenala zásadní změnu koncepce osobní dopravy v regionu. Železnice by se stala páteřní dopravní cestou. Jezdilo by víc osobních vlaků a zkrátila by se jejich jízdní doba," vysvětlila mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Tak ovšem zůstane všechno při starém. „Dopravu z Brna do Křenovic budou i nadále zajišťovat osobní vlaky, dál už ale budou hrát hlavní roli autobusy. Mezi Vyškovem a Brnem budou stále jezdit rychlíky a spěšné vlaky a bude k dispozici i desítka spojů mezi Ivanovicemi na Hané a Vyškovem," vyjmenovala Šubová.

Původní plán neplatí

Jak bude přestavba trati vypadat, se teď ještě moc neví. „Začínáme od začátku. O konkrétní podobě nové trati rozhodne až studie. Původní plán z roku 2007 už neplatí," objasnil Ptačinský.

Místní by ale modernizaci trati ocenili, a to co nejdřív. „Vlak využívám několikrát týdně pro cesty do Brna. To, že se modernizace odložila, mě proto docela mrzí. Zkrácení jízdní doby bych totiž ocenil, ušetřil bych určitě přes hodinu týdně," konstatoval například Igor Turčan, který v zahájení modernizace za tři roky ale moc nevěří. „Nevím sice, co bylo příčinou současného odkladu, ale myslím, že se zase najde nějaký důvod, proč stavbu oddálit. Takové průtahy jsou totiž u nás natolik běžné, že by mě překvapilo, kdyby nenastaly," zmínil Turčan.

Jiní zase nevidí v modernizaci příliš velký přínos. „Situaci nesleduji úplně pečlivě. Osobně ale odklad modernizace jako nějakou katastrofu nevidím. Oprava jedné regionální trati stejně mnoho nezmění. Problémy s infrastrukturou má Česká republika jako celek," myslí si zase cestující Marek Vlček.