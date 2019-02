Olomouc – Nová odrůda kmínu, různé druhy oblíbené bazalky, léčivé rostliny, ale i kořenící směsi nebo divoká kosmetika. Spousty bylinek nabídne letošní letní etapa Flory Olomouc, mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu. Chybět však nebudou ani květiny vrcholícího léta, letní ovoce, zelenina.

Brány olomouckého výstaviště se otevřou ve čtvrtek 15. srpna, výstava potrvá do neděle 18. srpna. Nejstaršího zahradnického svátku v České republice se letos zúčastní na 250 vystavovatelů a prodejců z Česka, Polska i Slovenska.

Hlavní expozici s názvem Babiččina zahrada bude letos patřit pavilon H.

Voňavou a také kvetoucí přehlídku mezi zahrádkáři a drobnými pěstiteli stále oblíbenějších bylin, připravilo Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Pelero Cz.

„Expozice přinese i některé novinky: pěstitelé ze Šumperka se například pochlubí nově registrovanou odrůdou kmínu kořenného odolnějšího vůči škůdcům. Zajímavá bude určitě přehlídka léčivých rostlin olomouckého pracoviště Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), které pečuje o uchovávání genetických zdrojů. Její součástí bude i unikátní „živý" včelín," uvedla předsedkyně sdruží Pelero CZ, Blanka Kocourková.

Sedmdesát odrůd paprik

Expozici Babiččiny zahrady ale obohatí některé netradiční léčivé rostliny, nebudou chybět výrobky z léčivých rostlin, bylinné čaje, sirupy, kořenící směsi, „divoká" kosmetika, bylinné produkty určené pro zvířata. Připraveny budou ochutnávky, přednášky a bylinková poradna.

„Velmi zajímavá bude letos floristická soutěž pořádaná Svazem květinářů a floristů ČR. Ke stému výročí narození českého vynálezce kontaktní čočky, profesora Otty Wichterleho, se jejím tématem stala Kytice pro zrakově postiženou osobu. Neobvyklé letní kytice, které musí v tomto případě potěšit kromě zraku i hmat a čich, budou moci návštěvníci obdivovat v pavilonu E," uvedla mluvčí výstaviště Flora Zuzana Studená.

Tento pavilon bude patřit také přehlídce aktuální nabídky českých a slovenských zahradnických fi­rem.

Chybět samozřejmě nebudou domácí zahrádkáři a školkaři. Lidé je najdou v pavilonu G.

„O pavilon G se rozdělí s Českým zahrádkářským svazem, který se rád připojil. K vidění budou jiřiny, gladioly, balkonovky, bylinky a růže. Nabídneme kompletní sortiment paprik, mělo by být až sedmdesát odrůd. Něco bude v keříkách něco vypěstované v hrncích a pokud papriky uzrají, připravená bude i ochutnávka. Expozici ještě doplní rajská jablíčka a letní druhy peckovitého ovoce," uvedla garantka letní výstavy Věra Mazalová.

Přírodní mošty a atrakce pro děti

Chybět nebude ani poradna, kde lidem řeknou, jak o rostliny pěstovat a chránit před škůdci a chorabami.

Mazalová poznamenala, že ve venkovním prostoru mezi pavilony G a H návštěvníci najdou také keltský stromový horoskop.

„Bude to dvacet stromů, které zasadíme do prostoru, a které podle data narození charakterizují vlastnosti rysy a vlastnosti člověka," uvedla.

Letní zahradnické trhy se tentokrát celé přesunuly do exteriérů výstaviště. Na volných plochách Smetanových sadů najdou návštěvníci vše potřebné do zahrad i zahrádek, od zeleného zahradnického zboží, semen, květin, zeleniny, okrasných i ovocných dřevin po drobnou mechanizaci a zahradnické pomůcky.

„Zahradníci nabízí okrasné rostliny, sukulenty, trvalky, skalničky, pokojové rostliny, hrnkové, cibuloviny. Také rostliny borůvek, semena, masožravé rostliny, chryzantémy, okrasný školkařský materiál, sazenice vinné révy, ale i sušené a preparované rostliny, přírodní mošty z ovocem, vína v lahvi a destiláty. Chybět nebudou ani atrakce pro děti. Vystavovat bude přes sto sedmdesát firem," řekla Dagmar Maixnerová, která má na trhy na starost.

Tak jako tradičně, budou pro zájemce otevřené sbírkové skleníky výstaviště ve Smetanových sadech i sousední botanická zahrada Univerzity Palackého.

„Návštěvníci budou netrpělivě očekávání i v botanické zahradě výstaviště Flora v sousedních Bezručových sadech. Z expozic zahrady, k nimž patří i Zahrada smyslů pro zrakově postižené, bude v těchto dnech zřejmě návštěvnicky nejpřitažlivějším kvetoucí rozárium, které se může pochlubit více než půltisícovkou druhů a odrůd růží mapujících výsledky práce domácích i zahraničních pěstitelů," pokračovala Studená.

Kavárna Deníku i vlak se slevou

Pro chvíle oddechu je připraven každodenní hudební doprovodný program na hlavní aleji Smetanových sadů a nedělní odpoledne zpestří i městský promenádní koncert.

„Parkovací plochy jsou zajištěné hned vedle hotelu Ibis a na parkovišti u Teoretických ústavů nad nemocnicí," upozornila ještě Věra Mazalová.

Brány Výstaviště budou otevřeny od čtvrtka 15. do neděle 18. srpna vždy od 9 do 18 hodin a ve stejný čas mohou lidé přijít do Kavárny Deníku, která bude stát u pavilonu H.

Popovídat si tam mohou s redaktory Deníku, díky kuponu, který najdete v Olomouckém deníku, můžete získat také biodžus ke kávě zdarma.

Na návštěvníky, kteří zamíří na letní Floru Olomouc z nejrůznějších koutů republiky, myslely i České dráhy, které připravily pro zájemce dárek, či bonus v podobě Vlaku+Flora: zpáteční jízdenku z kteréhokoliv místa v ČR za cenu jednosměrné.

Stačí, když budoucí návštěvník o jízdenku Vlak+Flora požádá na pokladně ČD a pak si ji nechá označit razítkem na stánku Českých drah v pavilonu E.

FLORA OLOMOUC 2012 – léto

Doba konání: 15. – 18. srpen 2013, 9.00 – 18.00 hodin

Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc, a. s. – Smetanovy sady, pav. E, G, H, exteriéry

Vstupné platí současně pro LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY včetně vstupu do sbírkových skleníků a botanických zahrad VFO a UP Olomouc

100,– Kč – plnoplátci

80,– Kč – studenti, důchodci

30,– Kč – děti od 6 do 15 let

210,– Kč – rodinné (2 + 1 až 4 děti)

zdarma – děti do 10 let v doprovodu rodičů, na průkaz ZTP a ZTP-P

Doprovodný program / letní Flora Olomouc 2013

Čtvrtek 15. 8.

10.00 – 12.00 Zpěvanky – pěvecký sbor seniorů, Dům Pohoda Olomouc

12.00 – 14.30 Jaroslav Hrabal, Jana Streitová – písničky 60. a 70. let

15.00 – 17.00 Přátelé Olomouc (folk)

Pátek 16. 8.

10.00 – 12.00 Popová škola DD Olomouc

12.30 – 14.30 Koudelka a přátele (country)

15.00 – 17.00 Blues Power (blues)

Sobota 17. 8.

Folk a Country Flora

10.00 –12.00 Hubertus Uničov

12.30 –14.30 Dallas Lipník n. Bečvou

15.00 –17.00 Dunibuch Dlouhá Loučka

Neděle 18. 8.

10.00 – 12.30 Rockabilly Season Olomouc (rock and roll 50. a 60. let)

13.00 – 15.30 Fantajm (word music)

od 16.00 Věrovanka (promenádní koncert MMOl)