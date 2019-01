ANKETA: Koho byste radši viděli na vedoucích pozicích ve firmách?

Střední a východní Morava - Mládí vpřed! V tomto duchu některé firmy hledají zaměstnance do vyšších pracovních pozic. Co si myslíte vy? Měl by být vedoucí spíše starší a zkušený nebo by měl být mladší a plný snahy hledat nové neokoukané možnosti?

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Autor: Redakce