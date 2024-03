Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Vynášení smrtky 2023, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

OLOMOUCKO

Ples Dobrého místa pro život

KDY: sobota 16. března, od 19 hod

KDE: NH Collection Olomouc Congress

ZA KOLIK: 250 – 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pohodový bál klientů, příznivců a podporovatelů všech organizací, které Dobré místo zastřešuje. K tanci a poslechu bude hrát Jet Beat, vystoupí i nevidomá zpěvačka Romana Maříková, nebude chybět fotobudka, ani fotbalisté Sigmy, která je dlouhodobým podporovatelem Dobrého místa. Hity, kterými se protančíte k ránu, bude na závěr servírovat Martina QWEETKO Procházková z rádia Haná.

Ples Dobrého místa pro život 'Pro zahradu' v olomouckém NH hotelu, sobota 18. března 2023Zdroj: Petr Pelíšek

Josefovský košt vín v Příkazech

KDY: sobota 16. března, 13-24 hod

KDE: Záloženský dům Příkazy

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník Josefovského koštu v krásném prostředí Záloženského domu v srdci Hané, setkání s vinaři a dnem plného vína i muziky. Ke koštu budou vína z jižní Moravy, produkce regionálních vinařů z Hané i vína z Gruzie. Zahrají kapely Bobule, Trio band, cimbálovka Hejčíňan a Free Tallin.

Josefova palba

KDY: sobota 16. března, od 18 hod

KDE: Hostinec Na hřišti, Olomouc – Slavonín

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Osmý ročník populární rockové zábavy. Kromě olomoucké legendy Calibos vystoupí i karvinská kapela Messalina a přerovský Notorest. Na čepu bude mimo jiné i nefiltrovaný ležák Calibos a každý Josef bude mít první pivo z tímto názvem zdarma.

Calibos v Jazz Tibet Clubu.Zdroj: Repro: Deník

Sv. Patrik na Poděbradech

KDY: sobota 16. března, od 10 hod

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouc, bistro TerasaZA

KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Sobotní svatopatrikův program nabídne tématické soutěže, první letošní koncert pod taktovkou Fly Tomorrow a doprovodný odpolední program pod záštitou Chrti v nouzi. Pro prvních 100 sobotních návštěvníků, kteří na sobě budou mít něco zeleného, welcome drink zdarma. Po celý víkend se na Poděbradech můžete zastavit na irské speciality, zelené pivečko nebo irské pivo Guiness.

Šibřinky ve Slatinicích

KDY: pátek 15. března, od 20 hod

KDE: Sokolovna Slatinice

ZA KOLIK: 200 Kč (na místě)

PROČ PŘIJÍT: Plesání v sokolovně s programem i soutěží masek. Zahraje Romantica Band, v podsálí hudební produkce agentury 4 Event. Vystoupení vicemistryně ČR v pole dance a juniorské reprezentantky ve sportovním aerobicu. Velká tombola.

PROSTĚJOVSKO

Domácí zabijačka, alá Vepřové hody

KDY: sobota 16. března, od 9 hodin

KDE: Obecní úřad, Dobrochov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek Předina zve na vyhlášenou zabijačku a vepřové hody v Dobrochově. V útulném prostředí společenských prostor Obecního úřadu v Dobrochově, se bude servírovat plno zabijačkových dobrot. Vedle jitrnic, tlačenky, polévek, sádla a čerstvého masa, si mohou návštěvníci pochutnat i na moravském vrabci se zelím. Samozřejmostí je i točené pivo a něco ostřejšího na zapití.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Protheus a Komunál

KDY: sobota 16. března, od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 590 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní dvojkoncert v rámci celorepublikového turné „Sex, pivo a Rock'n'roll“. Vystoupení dvou dlouhodobě propojených kapel nabídne nevšední zážitek. Těšit se můžete na ověřené hity obou, ale také na písně z nových desek, které oba interpreti před turné vydávají. Jako další důkaz spojení vydávají kapely společný singl Múzy, na který natočily výpravný klip společně s téměř pěti sty svými fanoušky.

Pořádnou rockovou pařbu si užili fanoušci skupin Protheus a Komunál.Zdroj: Pavel Šroubek

13. maškarní bál

KDY: sobota 16. března, od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Určice

ZA KOLIK: 100 korun masky, 150 korun bez masky

PROČ PŘIJÍT: Populární maškarák v Určicích nabídne opět pestrou škálu lidské tvořivosti a fantazie. Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá bál již potřinácté. Tentokrát bude k tanci a poslechu hrát skupina Novios. Bohatá tombola a soutěž o nejlepší masku.

Karneval

KDY: neděle 17. března, od 15 hodin

KDE: Sokolovna, Vrchoslavice

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Obec Vrchoslavice a TJ Sokol Vrchoslavice pořádají další ročník úspěšného dětského karnevalu. Bohaté občerstvení, hudba a spousta soutěží, zabaví děti i dospělé na celé odpoledne.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Vynášení smrtky

KDY: pondělí 18. března, od 13.30 hodin

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník znovuobnovené tradice. Vítání jara v podobě průvodu se smrtkou, bude mít obvyklý scénář. Program bude zahájen před muzeem a následně se vydá lidský had směrem ke Kolářovým sadům. Tam bude smrtka zapálena a utopena v mlýnském náhonu.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Protheus & Komunál: Sex, pivo a rock’n’roll

KDY: pátek 15. března od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 590 korun

PROČ PŘIJÍT: Společný koncert kapel Protheus & Komunál se uskuteční už tento pátek v hranické sokolovně. Tentokrát vyjíždí na společné turné Sex, pivo a rock’n’roll jako dvě skutečně spřízněné a propojené kapely. Těšit se můžete na ověřené hity obou, ale také na písně z nových desek, které oba interpreti před turné vydávají. Jako další důkaz spojení vydávají kapely společný singl Múzy, na který natočily výpravný klip společně s téměř pěti sty svými fanoušky.

Během turné odehrají kapely koncerty po celé republice.

Dětská merenda

KDY: sobota 16. března od 13.30 hodin

KDE: Zrcadlový sál, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Spolek žen Rouské ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou Hranice pořádá oblíbenou dětskou merendu. Těšit se můžete a spoustu her, soutěží a zábavy. Připravena je volba Miss merendy, Miss porota a chybět nebude soutěž o nejlepší masku dospěláka. K tanci a poslechu zahraje DJ Dalis, vystoupí žáci ZUŠ Hranice, orientální tanečnice Zizi, medvěd Tedy a Petr Heryan. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Merenda 2023 Spolku žen Rouské.Zdroj: Se souhlasem Liběny Hreškové

Svatba sňatkového podvodníka

KDY: sobota 16. března od 19 hodin

KDE: Sokolovna, Velká

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Divadelní představení spolku Tyl Drahotuše uvede v sobotu premiéru Svatba sňatkového podvodníka. Ve své 161. divadelní sezoně představí hru Oldřicha Daňka v režii Emílie Uřinovské. Divadelní hra přiblíží svérázný život jednoho smíchovského činžovního domu na jaře roku 1961. Díky nečekané události se rozvine sled komických situací, které odhalí hříchy minulosti hlavního hrdiny a donutí nejen jeho, ale i ostatní aktéry příběhu přiznat své životní omyly a chyby.

Nirvana Czech Tribute Band & Green Day Bros

KDY: sobota 16. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 230 korun, na místě 280 korun

PROČ PŘIJÍT: Na koncert dvou revivalových kapel Nirvana Czech Tribute Band a Green Day Bros můžete do Zámeckého klubu vyrazit už tuto sobotu. Pro partu muzikantů z Nirvana Tribute Czech Band – In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu. Těšit se můžete na pravou atmosféru i vizuální prvky. Skupina Green Day Bros je kapela tří nadšenců z Přerova a Olomouce, která má za sebou téměř 10 let působení po klubech, festivalech a soukromých akcích po celé ČR. Těšit se můžete na to nejlepší od Green Day a samozřejmě na autentické vystoupení jako z roku 94!

Hasičské šibřinky

KDY: sobota 16. března od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Paršovice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ují Hasičské šibřinky v Paršovicích, kde účast v maskách není povinná. K tanci a poslechu hraje skupina Marfol, připraveny budou zvěřinové speciality, těšit se můžete také na veselé vystoupení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/VLP Externista

Brave Rival

KDY: sobota 16. března ve 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji 350 korun, na místě 490 korun

PROČ PŘIJÍT: Britská kapela Brave Rival zahájí velkolepým koncertem v Městském domě v Přerově dvanáctý ročník mezinárodního festivalu Blues nad Bečvou. Fanoušci blues-rockové muziky si skvělou show užijí tuto sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na tři skvělé muzikantky - dvě zpěvačky a jednu bubenici - v doprovodu kytaristy a baskytaristy. Všichni byli v uplynulých dvou letech finalisty prestižní British Blues Awards.

Ples Dlažky

KDY: sobota 16. března od 19 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: vstupné s místenkou 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít Ples Dlažky. K tanci a poslechu hrají Wyjetej Wolej, cimbálová muzika Primáš a DJ Vači. Těšit se můžete a super občerstvení i nápoje a velkou soutěž srdíčka štěstí.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Kristýna Neulsová

Vynášení smrtky

KDY: neděle 17. března od 9 hodin

KDE: Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční loučení se zimou v Přerově se koná už tuto neděli. Krojovaný průvod vyrazí 17. března v 10.30 hodin, sraz je u ZŠ Trávník. Trasa vede přes Žerotínovo náměstí, náměstí TGM a Horní náměstí směrem k loděnici. Folklorní tradici pořádá Folklorní soubor Haná Přerov a Dětský folklorní soubor Trávníček.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Keltský večer v Šumperku

KDY: sobota 16. března od 19 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: „Keltský večer uspořádáme už pošesté. A troufám si říct, že nabídneme ty největší hudební hvězdy, které tvoří a hrají keltskou hudbu. Tradičním domácím spolupořadatelem večera budou Happy To Meet, kteří nám dali přednost před vystoupením v Praze, když se dozvěděli, že svou návštěvu přislíbilo legendární trio Kukulín v čele se špičkovým houslistou Janem Hrubým,“ zve na akci produkční šumperského Domu kultury Michaela Horáková.

Uskupení Kukulín.Zdroj: Jiří Doupovec

Duo Jamaha zahraje v Zábřeze

KDY: sobota 16. března od 15 hod.

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 290 Kč, v den akce 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rok po svém posledním vystoupení v kulturním domě se Duo Jamaha do Zábřeha vrátí – tentokrát ale zavítá v sobotu 16. března do kina Retro. Oblíbená slovenská dvojice Alfonz a Marián si pro své početné příznivce připravila dvouhodinové koncertní vystoupení, na kterém kromě melodických temperamentních písní opět nebude chybět pravý záhorácký humor. Rodinné duo Kotvanových zahraje pro všechny generace především české a slovenské lidové písně, ale i oblíbené zahraniční hity či evergreeny.

Z koncertu Duo Jamaha.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Xavier Baumaxa zazpívá v zábřežském Retru

KDY: pátek 15. března od 19 hod.

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 240 Kč, v den akce 340 Kč

PROČ PŘIJÍT: V pátek zavítá do zábřežského Retra fantom české klubové scény, svérázný – původem litvínovský – písničkář Xavier Baumaxa (vlastním jménem Lubomír Tichý), který nedávno oslavil svoje abrahámoviny dvojkoncertem v Lucerna Music Baru. Na jaře letošního roku se tento vždy autenticky působící muzikant vydává po zemích českých a moravských ukázat posluchačům, že je hudebním solitérem, jehož projev je stále založen na slovních hříčkách, parodiích na různé hudební styly i zpěváky a na popkulturních odkazech.

Velikonoční trhy v Jeseníku

KDY: sobota 16. března od 10 hod.

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 16. března zaplní Masarykovo náměstí v Jeseníku sedmesát stánků s rukodělnými výrobky, potravinami, velikonočními dekoracemi a specialitami, květinami a občerstvením. Těšit se můžete i na živou hudbu. Během dne vystoupí Jesenický pěvecký soubor JeSen, Jesenická kapela (dříve Dynybyly Band) a skupina Výtržníci. Připraveno bude také velikonoční tvoření pro děti a herní koutek. Přijďte tedy oslavit svátky jara a velikonočně se naladit!

Ilustrační foto.Zdroj: spolek Sudetikus