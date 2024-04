Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend, tentokrát prodloužený. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Velikonoční jarmark na Horním náměstí v Olomouci, 22. března 2024 | Video: Vránová Magda

OLOMOUCKO

Velikonoční Olomouc

KDY: čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Farmářský a řemeslný trh, stánky s velikonoční tematikou, Olomoucký gril, regionální dobroty. Výtvarná dílnička, divadelní představení. Na pódiu vystoupí: pátek 29.3. v 17 hodin Fleret. Sobota 30.3. v 15 hodin Old School, v 17 hodin Teď A nebo někdy. Neděle 31.3. cimbálová muzika z Valašska (v průběhu celého dne).

Velikonoční jarmark na Horním náměstí v Olomouci, 22. března 2024Zdroj: Deník/Magda Vránová

Velikonoční zoo

KDY: sobota 30. března – neděle 31. března

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: vstupné do zoo 160 korun dospělí, 120 korun dítě, 520 korun rodinné 2+2

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční program mezi zvířaty. Spolu s Historickým spolkem Kirri můžete vyzkoušet některé tradice, na připravených stanovištích můžete soutěžit, tvořit, bádat i hledat, a především se dobře bavit. Komentovaná krmení deseti druhů zvířat. Zoo Olomouc. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Velikonoce na Poděbradech

KDY: čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční víkend s velikonočním menu u vody. Na Zelený čtvrtek na čepu zelené pivo, v sobotu velikonoční program pro celou rodinu, velikonoční dílničky a pletení pomlázky.

Velikonoce na hradě Šternberk

KDY: čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna (10-16 hodin)

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: Prohlídka: dospělí 200 korun, děti 60 korun Velikonoční jarmark 60 korun. Prohlídka s renesanční hudbou (neděle), prohlídka s pečením jidášů (pondělí): dospělí 240 korun, děti 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky velikonočně vyzdobeného hradu. V sobotu velikonoční jarmark plný tvořivých dílen pro děti i rodiče, v neděli renesanční hudba v Rytířském sále (v podání Moravských madrigalistů z Kroměříže), v pondělí pečení velikonočních jidášů v Liechtensteinské kuchyni. Státní hrad Šternberk, 19. května 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Velikonoce na Bouzově

KDY: pátek 29. března – pondělí 1. dubna (9-15 hodin)

KDE: hrad Bouzov

ZA KOLIK: Prohlídka: dospělí 280 korun, děti 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem. Velikonoční dekorace a květinové vazby na prohlídkové trase Hrad se představuje. Na I. nádvoří tradiční výtvarná dílna.

Hrad BouzovZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Putování za velikonočním zajíčkem

KDY: sobota 30. března, 9-14 hodin

KDE: fort v Radíkově

ZA KOLIK: podle věku 60 - 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční pochodování pro velké i malé. Start a cíl 5km a 10km tras je na fortu v Radíkově. V cíli všichni obdrží diplom a suvenýry od Zajíčka – pro děti budou připraveny velikonoční sladkosti. Trasa pro děti 5 km: první část trasy povede přímo fortem, kde budou kontroly a zábavné aktivity nejen pro děti. Další část trasy je značená fáborky kolem fortu. Trasa 10 km: začátek stejný jako u dětské trasy, dále do Posluchova na kontrolu v restauraci Barandov a zpět k Chatě pod věží do cíle pochodu. Možná i varianta od nádraží v Mariánském údolí. Delší trasy v nabídce: 11, 15 a 26 km.

Hanácké Velikonoce ve skanzenu

KDY: sobota 30. března

KDE: Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy

ZA KOLIK: dospělí 140 korun, děti 70 korun, rodinné 280 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční velikonoční obyčeje a zvyky na Hané, zdobení vajíček, pletení tatarů, pečení jidášů i velikonoční dětské hry. Pěvecké vystoupení dětí z místní ZŠ (od 14hod). Malování a zdobení kraslic, pečení velikonočního pečiva, pletení tatarů, ukázky košíkářského řemesla, velikonoční dětské hry nejen s vejci, velikonoční jarmark.

Hanácké Velikonoce ve skanzenu v PříkazechZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

PROSTĚJOVSKO

Velikonoční drátenický jarmark s Komedianty

KDY: pátek 29. března až pondělí 1. dubna, denně od 9.30 do 17.30 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 180 korun dospělí, 130 korun mládež a senioři, 75 korun děti

PROČ PŘIJÍT: První letošní celovíkendová akce ovládne zámecké nádvoří i vnitřní prostory zámku po celý prodloužený velikonoční víkend. Vystupovat bude významná skupina scénického šermu Fuente Ovejuna, která v pátek a sobotu představí oblíbené šermířské pohádky Kocour a Rumcajs. V neděli a pondělí uvidíte šermířské příběhy plné soubojů Golem a Žižka. Bavit bude i profesionální kejklířské divadlo Komedianti na káře. Dále loutkové divadlo Kašpárkův svět (pá a so), Divadlo bez střechy (ne a po). Konat se budou i speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem, ukázky sokolnictví a nebo drátenictví.

Velikonočně vyzdobené nádvoří plumlovského zámku - 2. 4. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Velikonoce na zámku

KDY: pátek 29. března až pondělí 1. dubna, denně od 9.30 do 17.30 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: v sobotu a neděli na hrané prohlídky: 150 korun dospělí, 100 korun děti

PROČ PŘIJÍT: Od pátku do pondělí se budou na zámku v Čechách pod Kosířem konat klasické prohlídky s tematicky vyzdobenými interiéry. Pro děti i rodiče je určena i rodinná pátrací hra v parku. K dispozici bude zaječí fotopoint, výstavka "Pověsti v komiksu", dílničky na Hanácké ambasádě, prodej a malování perníčků. V sobotu a neděli budou navíc populární hrané prohlídky s velikonoční tematikou. Zámek v Čechách pod Kosířem.Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Záviš v Prostějově

KDY: sobota 30. března, od 20 hodin

KDE: Družba music club, Prostějov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Záviš se v plné síle po roce a půl vrací do Prostějova do klubu Družba na Velikonoční koncert. Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka, je český zpěvák, písničkář a básník. Záviš bývá nazýván Kníže pornofolku. Jako předskokan vystoupí "princátko" českého prornofolku Bobby Píchač. Vstup povolen od 18 let.

Sběratelské trhy

KDY: neděle 31. března, od 8 do 11 hodin

KDE: Městská tržnice, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené bleší trhy na prostějovské tržnici jsou opět tady. V nabídce jsou poklady z půdy v podobě starých obrazů, nádobí, rádií a dalších zajímavostí nevyčíslitelné hodnoty. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

BibiBum - Tancuj dokola

KDY: neděle 31. března, od 10 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 290 korun předprodej, 350 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Nová šou pro děti plná tance, zpěvu a zábavy s názvem Tancuj dokola s BibiBum. Malí tanečníci se můžou těšit na písničky jako Ptačí tanec, Cirkus nebo Hopsáme tleskáme dupáme. BibiBum během koncertu zapojí všechny dětičky do tance a zpěvu a někteří odvážlivci si dokonce budou moci zatancovat i na pódiu. Po koncertě proběhne focení a autogramiáda se všemi dětmi.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Velikonoce na hradě

KDY: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 korun dospělý, 80 korun student, senior, žák ZŠ, zdarma dítě do 6 let věku

PROČ PŘIJÍT: Velikonoce na hradě Helfštýn si můžete užít od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí. K vidění bude výstava tradičních řemesel s ukázkami, malérečky, výrobci keramiky, košíků, patchworku, paličkovaných a drátkovaných dekoračních předmětů nebo košíkáři. Lidé si na oblíbené akci Velikonoce na hradě užijí také vystoupení Studia bez kliky a mohou se zapojit do výtvarných dílen. Vůbec poprvé v tomto roce se společně s průvodcem dostanou také do historické mincovny a archeologické expozice. Návštěvu hradu zpestří rovněž jarmark, na kterém nebudou chybět včelařské produkty, bohatě zdobené perníky, výrobky ze dřeva, kůže a keramiky. „Během Velikonoc na hradě budou mít pánové příležitost, aby se vybavili ručně pletenými pomlázkami, zatímco dámy se můžou potěšit nějakým drobným doplňkem, či si rozšířit výbavu o ručně dělaný šperk,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.

Tradiční akce na Helfštýně Velikonoce na hradě 2023.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Klap, klap, klapači, dó k vám hrkači

KDY: pátek 29. března od 10.45 hodin

KDE: Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Průvod centrem města na Velký pátek s klapačkami a řehtačkami, sraz zájemců s klapačkami a řehtačkami je v 10.45 u ZŠ Trávník v Přerově. Klapači 2023 v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Obří slepice láká na trhy i na pestrý velikonoční program do Stodoly u Bečvy

Velikonoce na Loděnici

KDY: sobota 30. března od 15 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velikonoce na Loděnici se letos konají v sobotu 30. března. Děti se můžou těšit na jarní, tvořivé dílničky a v 17 hodin na venkovní lovení čokoládových vajíček. Dospělé jistě potěší zelené pivo, ve vitríně zelené pomlázky a jarní dobroty.

Velikonoční jarmark

KDY: neděle 31. března od 10 do 18 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si tuto neděli užít Velikonoční jarmark. Připraven je bohatý kulturní program, historické stánky, lidová řemesla, jarní dekorace a další. V 10 hodin vystoupí děti z Atlas a Bios v Přerově, v 11.30 hodin Dechový orchestr Haná, ve 12.30 Klauni z Balónkova, ve 13 hodin Isanda, ve 13.10 Rosáci, ve 13.40 Beltane Girls, v 14.30 Isanda, ve 14.40 Rabussa, v 15.30 Markus M, v 16 hodin Sokolník Vítek a v 16.30 Travellers. Velikonoční jarmark na Horním náměstí v Přerově, 9. dubna 2023Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Francouzské epigrafy v jesenické Kapli

KDY: neděle 31. března od 17 hodin

KDE: Kaple, Jeseník

ZA KOLIK: 350 korun, pro studenty a seniory 300 korun. V den koncertu je cena o 50 korun vyšší

PROČ PŘIJÍT: Posluchačsky atraktivní, ryze francouzský program, zprostředkuje hudební potěšení těm, kteří na koncerty vážně hudby tak často nechodí, ale také hudební perličky a zajímavosti opravdovým fandům klasiky. Je složený z děl například George Bizeta, Françoise Couperina, Gabriela Faurého, Francise Poulenca, Rolanda Dyense a dalších. Účinkují: Radka Rubešová - zpěv, Michal Svoboda – kytara.

Velikonoce na Paprsku

KDY: neděle 31. března od 14 hodin

KDE: areál Paprsek

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Velikonoce na Paprsku budou mít letos premiéru. V Restauraci Skleník, za okny, v teple a s luxusními výhledy do krajiny odstartuje na Velikonoční neděli zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. Dorazit můžete klidně už ráno na Paprsek a udělat si procházku na Dalimilovu rozhlednu, která bude letos poprvé otevřená, ochutnat skvělé Velikonoční menu, které pro vás připraví kuchaři v restauraci Paprsek a užít si odpolední program. Čeká na vás pletení pomlázek, tvořivá dílnička, putování za vajíčky, malování na obličej a skvělá zábava, kterou bude doprovázet DJ Boro svým “nabouchaným Easter setem”. Zlatým hřebem večera bude profesionální kouzelnické vystoupení, na které naváže zábava pro dospělé. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

Lucie Králíková – Efemér. Vernisáž v Katovně v Jeseníku

KDY: pondělí 1. dubna od 17.30 hodin

KDE: Katovna, Jeseník

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: S Lucií Králíkovou mohli zájemci společně prožít Svatý týden v galerii a krajině přilehlého okolí. Zahradní architektka, umělkyně a autorka projektu Efemér se věnuje komunitně a participativně laděným akcím, pěším poutím, rituálům a slavnostem. Ve sváteční čas opouští svůj sudetský dům v severních Čechách, aby strávila Velikonoce v Jeseníku. Z akcí Svatého týdne vznikla výstava, jejíž vernisáž se koná 1. dubna v 17:30 hod v jesenické Katovně. Instalace bude výstupem ze společně stráveného týdne, protkaného činnostmi, jako je kolektivní šití kabátu na předpovídání bouřek, sběr prvních zelených bylin, sváteční hostina, procházka za tmy a ticha, očistná koupel či založení obřadního ohně.

Velikonoce v Galerii Zámeček

KDY: pátek 29. až neděle 31. března vždy od 13 hodin

KDE: Galerie Zámeček, Vikýřovice

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oslavit Velikonoce výstavou v Galerii Zámeček. Program bude pestrý i pro děti, které se mohou těšit na tvořivou dílnu, kde si vyrobí vlastní velikonoční dekorace. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Grzegorz Klatka

Společenský večer ve Zlatých Horách

KDY: pátek 28. března od 18 hodin

KDE: Sanatorium Edel, Zlaté Hory

PROČ PŘIJÍT: Město Zlaté Hory zve na společenský večer, kterým zahájí oslavy 800 let města Zlaté Hory (1224-2024). Během večera dojde k ocenění zlatohorských osobností a také k odhalení nové vizuální identity města. Můžete se těšit na raut a samozřejmě i na hudební doprovod.