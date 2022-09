Na Kojetínských hodech, které se konají v polovině srpna a jsou přehlídkou folklorních tradic, předává každý rok starosta vládu nad městem rychtáři a jeho chase. Role bodrého rychtáře se každý rok zhostil Jaroslav Minařík - opoziční zastupitel. Letos ale poprvé po mnoha letech na pódiu chyběl a vystřídal ho náhradník.

Důvod? Zastupitel za KDU-ČSL je jedním z podnikatelů, kterých se dotkne pětinásobné zvýšení daně z nemovitosti. O zvýšení koeficientu z 1 na 5 rozhodlo v červnu většinou hlasů městské zastupitelstvo.

Navýšení se dotkne zhruba tří desítek firem a vybrány byly pouze ty subjekty, které jsou podle územního plánu v zónách pro podnikání, to znamená těžký průmysl, drobná výroba, skladování nebo zemědělská výroba.

„Nebudu předstírat, že se nic neděje a vtipkovat na pódiu. Zvýšení daně z nemovitosti rozdělilo podnikatelskou společnost a stejně to vnímají i občané Kojetína,“ vysvětlil svůj postoj Jaroslav Minařík.

Hodil nás do stejného pytle s gigantem

Nejen on, ale i řada místních si myslí, že hlavním důvodem, který vedl k tak razantnímu zvýšení daně z nemovitosti, je obří investice amerického gigantu Amazon. Společnost v Kojetíně buduje obří robotické centrum pro on-line nakupování, které se má otevřít v příštím roce.

„Není dobré, že nás starosta hodil do stejného pytle s takovým gigantem, jako je Amazon. Všichni drobní podnikatelé, kteří v dobrém úmyslu skoupili v rámci privatizace opuštěné průmyslové a zemědělské podniky, opravili je a zvelebili, na to teď doplatí. Ta situace mě opravdu mrzí. Sedím v zastupitelstvu a vím, že město tak nutně peníze nepotřebuje. Podle mě je to nemorální věc, která rozděluje podnikatele. Protože ne všichni mají stejné podmínky - je tu dalších sto padesát podnikatelů, jichž se to vůbec netýká,“ konstatoval.

Starosta města Leoš Ptáček, který v podzimních komunálních volbách kandiduje jako nezávislý za stranu Kojetín 2022 a je lídrem uskupení, ale své rozhodnutí obhajuje. Důvodem razantního zvýšení daně z nemovitosti je podle něj to, že pro město znamená zrušení superhrubé mzdy zásadní daňový výpadek.

„Ten nedokážeme ani při koeficientu 5, který jsme uplatnili, zcela zasanovat,“ řekl starosta.

Vybrány byly pouze subjekty, které jsou v územním plánu v zónách pro podnikání, to znamená těžký průmysl, drobná výroba, skladování a zemědělská výroba. „Nechceme zatěžovat občany plošně, s ohledem na nárůst cen energií a podobně. Podle mě je fér, když majetnější vrstva lidí přijme díl odpovědnosti za své město,“ soudí Ptáček.

Pro firmy, kterým způsobila velké ztráty koronavirová pandemie, pociťují dopady války na Ukrajině, ale i vlnu zdražování, je zvýšení daně z nemovitosti drastickým opatřením. A někteří z místních podnikatelů si kvůli tomu neberou servítky.

„Můj názor? Podle mě je starosta hamižné,“ reagoval v typické hanáčtině jeden z kojetínských podnikatelů, který ale nechtěl uvést jméno.

„Kdyby to dělal postupně, bylo by to lepší. Přehnal to - víme, že se všechno zdražuje, a v té drahotě je to hrůza. Za sebe si myslím, že toto téma u nás může rozhodnout volby,“ soudí.

Lidi to dost rozeštvalo

Stejně to vnímají i další podnikatelé, kterých se zvýšení daně z nemovitosti citelně dotkne. Například kojetínská firma Evila se zaměřením na výrobu textilní galanterie, která ročně zaplatí daň z nemovitosti ve výši necelých 100 tisíc korun, musí od ledna 2023 uhradit pětinásobek - tedy zhruba půl milionu.

„Každá z firem řeší svůj dílčí velký problém. Obrovský nárůst je na ceně materiálu, tlačí nás konkurence a zvedají se úroky v bankách. Nejvíce mi ale vadí, že se s námi podnikateli o tak razantním navýšení daně nikdo dopředu nebavil,“ posteskla si jednatelka firmy Eva Šťastníková.

Podle obyvatel Kojetína ve městě zhoustla atmosféra.

„Ty nerovné podmínky samozřejmě někomu vyhovují a jinému ne. Lidi to dost rozeštvalo, protože jedni platit musejí a jiní ne,“ poznamenala starší žena z Kojetína.

Problémy budou mít hlavně menší firmy, které už teď kvůli nárůstu cen energií bojují o přežití.

„Není důvod, aby kojetínští podnikatelé, kteří zvelebují město, na to tímto způsobem dopláceli,“ vyjádřila svůj názor třeba Kateřina Janoušková z Truhlářství Janoušek.

Starosta Leoš Ptáček ale ani před blížícími se volbami nezvažuje revokaci nedávného usnesení zastupitelstva.

„Nebojím se toho, že ztratím ve volbách hlasy. Dělám racionální rozhodnutí, které považuji za správné a na populistickou notu hrát nebudu,“ uvedl.

Komunální volby v Kojetíně vyhrála před čtyřmi lety starostova strana Kojetín 2018, která získala 33,08% a v zastupitelstvu má osm mandátů. Druzí byli lidovci s 16,89%, třetí ODS (16,17%), čtvrté hnutí ANO s 11,71% a pátá ČSSD (11,457%). Komunisté získali 10,68%.



Radniční koalici vytvořila po volbách vítězná strana Kojetín 2018, ODS a hnutí ANO. Koalice vládne na radnici v Kojetíně s tichou podporou komunistů. V opozici jsou strany KDU-ČSL a ČSSD. První muž radnice Leoš Ptáček vystřídal v křesle svého předchůdce Jiřího Šírka ze stejné strany, který byl jako starosta velmi oblíbený.



V Kojetíně se během uplynulých čtyř let podařilo investovat například do výstavby biocentra nebo rozšíření areálu koupaliště. Největším projektem, který může do budoucna zvýšit prestiž města, je ale investice společnosti Amazon, která zde staví obří robotické centrum pro on- line nakupování. Spuštěno má být v příštím roce.



„Projekt Amazonu se chýlí po stavební stránce ke konci. Teď bude následovat ještě montáž technologie, která má pokračovat minimálně do konce letošního roku a možná se přesune i do roku 2023. Nedokážu predikovat, co se všechno v Kojetíně díky této investici změní, ale každopádně první pozitivní dopady už vnímám,“ uzavřel starosta Leoš Ptáček.

ANKETA: Jaký dopad bude mít v Kojetíně zvýšení daně z nemovitosti?

Komentář: Proč právě Kojetín?

Šestitisícový Kojetín bývá považován za srdce Hané a přiznám se, že dodržování tradic našich předků a patriotismus jsou esencí, která je na tomto městě obdivuhodná - stejně jako úcta zdejších obyvatel k historii a zvykům na Hané.

„Koječáci,“ jak si hrdě říkají, v mnoha ohledech táhnou za jeden provaz a nebojí se říct nahlas, co si myslí. Platilo to dříve a platí to i dnes. Rozhodnutí razantně zvýšit daň z nemovitosti vybrané skupině podnikatelů mnozí vnímají jako křivdu, která se neměla stát. A v podtextu vnímají, že jedním z hlavních důvodů je obří investice společnosti Amazon.

Připadají si tak trochu jako chudí příbuzní ženicha, který si přivedl bohatou nevěstu. Je ale otázka, zda je takový sňatek z rozumu pro vždy pospolitý Kojetín výhodný. Poslední kroky vedení města totiž rozhádaly přátele a znesvářily sousedy. A po volbách mohou otřást i politickou scénou.