Jaroslav Minařík, zastupitel za KDU-ČSL Jaroslav Minařík, zastupitel za KDU-ČSL Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Nerozumím tomu, proč se daň z nemovitosti po dohodě s podnikateli nezvedla třeba o sto procent. Když někomu zvýšíte nájem o sto procent, už to je hrůza, ale zvednout koeficient z jedničky na pětku, je pro spoustu podnikatelů likvidační. Hospodařím v Kojetíně jako zemědělec a zvedlo se mi to o pořádnou sumu. Pořád to ještě nemůžu rozdýchat. Jak potom můžu konkurovat zemědělcům v sousední dědině, kteří jedou po staru? Týká se to hlavně těch drobných podnikatelů, kteří dělají rukama. Dopad to tedy bude mít na obyčejné lidi v Kojetíně.