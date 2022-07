Yveta Dostálová, účetní, 54 let, Přerov

Yveta Dostálová, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováUrčitě bleskurychlé dokončení obchvatu, protože včera bylo pozdě. Dalším tématem by bylo určitě zlepšení vzhledu města. Máme krásné historické centrum a je úplně prázdné. I menší městečka si tuto věc hlídají, protože je to tah pro turistický ruch. Mladí by určitě chtěli nové kavárny či vinárny, kde by se mohli bavit, o bytech a pracovních příležitostech ani nemluvím. Tématem bude určitě také využití hotelu Strojař.