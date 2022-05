Zatmění se časově shodovalo se samostatným superúplňkem. Tehdy je Měsíc na své dráze nejblíže k Zemi, a proto se jeví větší než obvykle. Díky tomu bylo možné pozorovat jedinečný superkrvavý Měsíc.

Téměř hodinu a půl poté procházelo jediné sluneční světlo dopadající na Měsíc zemskou atmosférou a zbarvilo jej do červena. V Evropě byl úkaz viditelný jen po určitou dobu, protože Měsíc začínal zapadat. V Americe se však oblastem s jasnou oblohou naskytla plná podívaná.

Our view from Manhattan of the Super Flower Blood Moon lunar eclipse tonight. pic.twitter.com/47us6OFv9z

Behold, the Super Flower Blood Moon of 2022. Tonight's 85 minutes of totality is the longest total lunar eclipse in 33 years (Aug. 1989), says our columnist @JoeRaoWeather