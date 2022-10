V Maďarsku nedávno odvolali vedení tamějšího meteorologického ústavu, protože kvůli jeho předpovědi extrémně špatného počasí byly přeloženy oslavy státního svátku, jenže počasí nakonec tak hrozné nebylo… Není to kamenování meteorologů? Vždy jde o to dosáhnout co největší úspěšnosti předpovědi počasí a včas upozornit na možný nebezpečný meteorologický jev. Nicméně na dynamiku atmosféry budeme vždy krátcí a je potřeba k tomu takto s pokorou přistupovat.

Je dnes kvůli změně klimatu počasí rozmarnější a vytváření prognóz obtížnější?

Z mého pohledu sestavování a interpretování předpovědi počasí záleží spíše na aktuální synoptické situaci, tedy dynamice počasí, která velmi úzce souvisí také s ročním obdobím a s rozložením tlakových útvarů. Lépe se totiž předpovídá a úspěšnost předpovědi je vysoká, pokud počasí u nás v létě ovlivňuje tlaková výše, která zaručuje stabilní, převážně slunečné počasí, a jinak tomu je, pokud sem přijde výrazná studená fronta do tropického a vlhkého vzduchu – to bývá předpověď počasí velkým oříškem. Tak by to ale bylo i bez klimatické změny.

Dagmar Honsová se narodila 1. září roku1980. Po maturitě na gymnáziu vystudovala inženýrský a poté postgraduální obor na České zemědělské univerzitě. Během studia začala pracovat jako meteoroložka vytvářející předpovědi pro různá zpravodajská média, včetně relace předpovědi počasí TV Nova. Od léta 2021 spolupracovala na zpracování nového formátu relace o počasí. Spolu s Martinou Součkovou napsala knihu pro děti Předpovídej počasí. Jejími hlavními koníčky jsou rodina a počasí. Jejím manželem je hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Mají spolu dvě dcery.

Nicméně závěry klimatických změn hovoří o tom, že přibývá nebezpečných jevů, které mohou působit škody. V takových situacích se na předpověď počasí a na počasí vůbec upírá zvýšená pozornost. Ze strany meteorologa je spíše obtížnější podat informaci srozumitelně a tak, aby byla lidem k užitku.

Vy se klimatické změně věnujete. Máme se kvůli ní bát budoucnosti? A je možné v lidských silách tento proces zpomalit?

Téma klimatické změny je velmi široké a náročné. Studie zabývající se širšími změnami klimatu si vždy ráda přečtu a ve valné většině z nich je apel na snížení skleníkových plynů, které vypouštíme do ovzduší.

Jsem velkým fanouškem závěrů studií, které porovnávají scénáře počasí, jeho extrémů a klimatu těchto dnů se stavem bez vlivů způsobených člivěkem. Malinko se také snažím postihnout vliv extrémního počasí a změn klimatu na naše zdraví a každodenní činnosti. Nic víc mi bohužel pracovní vytíženost nedovoluje.

Lidem poskytujete informace o počasí. Máte od nich nějakou odezvu? Zlobil se na vás někdo kvůli předpovědi?

Poskytování předpovědí počasí mi zabírá tak pět procent mého pracovního času, ale jde o nejnáročnější disciplínu, protože je nutné jednoduše, srozumitelně a během pár desítek sekund předat informaci široké veřejnosti tak, aby byla přínosná. Velmi ráda si s lidmi povídám o počasí, ale vždy to dopadne tak, že se se ptám já – co se jim líbí na počasí, co od předpovědi počasí očekávají, jak by ji vylepšili, jaké podání předpovědi počasí jim nejlépe vyhovuje.

V případě, že ode mne někdo žádá předpověď počasí, vždy se ptám na přesné místo, čas a důvod předpovědi – k počasí se pak rovnou dozví i úspěšnost předpovědi. Jinak je to samozřejmě s předpovědí počasí na týden, kdy několik řádků musí obsáhnout počasí pro celé naše území. Místo diskusí pod článkem s předpovědí počasí si však raději načtu výstupy dalšího numerického modelu – to je přínosnější.

Sama se prý počasím řídíte velmi důsledně. V jednom rozhovoru jste řekla, že ovlivňuje i vaše stravování. Můžete prozradit jak? A upravujete podle toho i stravování svých dětí?

Počasí ovlivňuje naše každodenní chuť k jídlu – ale to zná asi každý. Jakmile začne pršet a dva dny je zataženo, přijde u nás na řadu knedlo a zelo za účelem načerpání energie. Při slunečném a teplém dni se nikomu moc u plotny stát nechce. Do jídelníčku hodně zařazujeme sezonní produkty. A přiznávám, že u nás doma je hlavním kuchařem můj manžel a naše holčičky jsou ve věku, kdy se jich chodíme ptát, co máme uvařit, abychom 30 minut po obědě neslyšeli: My máme hlad. Ale to zná asi každý rodič. Nicméně podle počasí plánuji a vlastně mi počasí i hodně ovlivňuje každodenní činnost – například první den, když v zimě napadne sníh, ode mě rodina teplou večeři nečeká, protože celý den strávím „přilepená“ u počítače.

Jak relaxujete?

Relaxuji u numerických modelů a se svými nejbližšími. Hned na dalším místě je spánek.

Jedním z našich prvních mediálně známých meteorologů byl Ján Zákopčaník. Měla jste možnost se s ním setkat? A jak na něj vzpomínáte?

Samozřejmě, a vždy, když na Jána Zákopčaníka vzpomínám, usmívám se nad tím, jak byl svůj. Za jakéhokoliv počasí vždy dokázal do místnosti přinést neuvěřitelný klid. Ale vůbec nejvíce mne ovlivnil pan doktor Vladimír Seifert – bylo skvělé sledovat, s jakou láskou a pokorou předává lidem informace o počasí.