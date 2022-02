Britská průzkumná loď HMS Endeavour vyplula z anglického přístavu Plymouth, několik let se plavila napříč jižním Pacifikem, až v roce 1770 zakotvila ve východní Austrálii. V roce 1778 byla spolu s dalšími dvanácti loděmi potopena u amerického Rhode Islandu. Jenže nikdo si nebyl jistý, kde přesně.

„Jsem spokojen, že jsme našli místo posledního odpočinku jednoho z nejdůležitějších plavidel v australské námořní historii,” uvedl v prohlášení Kevin Sumption, generální ředitel Australského národního námořního muzea, a dodal: „Na základě archivních a archeologických důkazů jsem přesvědčen, že je to Endeavour.”

Z plavidla zůstalo jen asi patnáct procent a archeologové se nyní soustředí na to, co je možné udělat pro jeho ochranu a další uchování.

HMB Endeavour has been found! After 22 years of fieldwork, Director & CEO @KevinSumption announces that the remains lies in Newport Harbor, RI, USA.

Explore what role this vessel played in exploration & science: https://t.co/Ly5jSGL2CV

? Zak Page & James Hunter #FindingEndeavour pic.twitter.com/5op5XEYW9b