Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

Koncert Radůzy - původně plánovaný na 17. března v Klubu Teplo je přeložen na 18. května

Do odvolání se ruší všechna představení v Městském domě i v kině Hvězda, konat se nebude ani dubnové setkání pětasedmdesátníků, organizované městem. „Akce, na něž mají lidé už vstupenky, budou buď přesunuty na pozdější čas – v případě zrušení dostanou majitelé vstupenek peníze v plné výši zpět,“ uvedl ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Minipárty s Karlem Šíper - zábavný pořad přeložen na 16. září, přičemž vstupneky zůstávají v platnosti

Lenka Filipová se smyčci - nový termín koncertu je 23. září, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Divadelní Kojetín - tradiční přehlídka ochotnických divadel se přesouvá na termín od 22. do 24. dubna

Od pondělí 16. března se zavírá Výstavní síň Pasáž v Kratochvílově ulici, Galerii města Přerova na Horním náměstí a Městské informační centrum v Předmostí. Městské informační centrum na náměstí TGM zůstává prozatím v provozu.

Od čtvrtku 12. března až do odvolání uzavřely brány Muzea Komenského v Přerově, ale i Ornitologické stanice a hradu Helštýna.

„Přistoupili jsme k uzavření všech expozic pro návštěvníky. Zrušena je tedy i vernisáž výstavy školních obrazů Zdeňka Buriana, která se měla konat ve čtvrtek 19. března. Lidé si budou moci výstavu prohlédnout až poté, co znovu otevřeme,“ nastínil ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Administrativní a badatelská činnost poběží v muzeu normálně dál. „Byly zrušeny všechny programy pro školy, které jsme měli objednané na březen. Na záchrannou stanici pro handicapované živočichy se ale lidé mohou obracet telefonicky a nemocná zvířata normálně přijímáme,“ upřesnila Martina Hrazdirová, lektorka výukových programů na Záchranné stanici pro handicapované živočichy přerovského Ornisu.

Mimořádné opatření se dotkne všech muzeí a památek v kraji. „Je to kvůli ochraně zdraví. Tam, kde je větší kumulace lidí, hrozí šíření nákazy. V Olomouci se to týká Státní vědecké knihovny a Vlastivědného muzea, v Přerově Muzea Komenského. Doporučení platí i pro muzea v Prostějově a Šumperku,“ vysvětlil náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Petr Vrána.

Společenské:

Společenské i maturitní plesy se ruší nebo přesouvají, s těmi, které měly být v nejbližší době, je to takto:

Maturitní ples Gjb a Spgš - 13. března v Městském domě je odložen na 9. května

Ples Dlažky - 14. března v Klubu Teplo (akce je odložena a o náhradním termínu budou zájemci informováni)

Pohádkový karneval – 14. března v Klubu Teplo (akce je odložena a o náhradním termínu budou zájemci informováni)

Zrušeny jsou i farmářské trhy na Masarykově náměstí, které se měly konat ve čtvrtek 12. března, dubnový termín je prozatím otevřený.

Od pátku 13. března - zakáz vstup do restaurací, barů a hospod od 20 hodin večer do 6 hodin ráno, uzavřeny jsou restaurace, které jsou součástí nákupních center.

ÚŘADY

Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2

Telefon: 581 268 111 (spojovatelka)

E-mail: posta@prerov.eu (E-podatelna)

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Úterý: 8.00 - 11.30* 12.30 - 15.00*

Středa: 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Čtvrtek: 8.00 - 11.30* 12.30 - 15.00*

Pátek 8.00 - 11.30* 12.30 - 14.30*

Úřední hodiny magistrátu jsou prozatím beze změny, zvažte prosím, zda je Vaše osobní návštěva nutná. Pokud je možné Vaši záležitost odložit, vyřešit telefonicky či e-mailem, zvolte i Vašem vlastním zájmu tuto alternativu.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Spoje Regionální autobusové dopravy IDSOK jedou od pátku 13. března v režimu jarních prázdnin. Opatření platí do odvolání.

Od pondělí 16. března jezdí MHD Přerov v prázdninovém režimu.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU