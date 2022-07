Altros RockfestZdroj: Deník/Jan Prošek

Roudnice nad Labem bude na začátku července hostit dvaadvacátý ročník festivalu Altros Rockfest. Fanoušci rockové hudby si zcela jistě přijdou na své, na sever Čech totiž zamíří rockové kapely nejen z regionu, ale z celé České republiky. Těšit se můžete na všechny odnože tohoto stylu, tedy folkrock, skla, punk i dech metal.

Akce se koná na letní scéně zámku v Roudnici nad Labem a chybět nebude ani tradiční soutěž v pití piva z tupláku na ex.

Vstupné: pátek 250 Kč, sobota 350 Kč, dvoudenní 450 Kč.

Rumkulefest

Kdy: 16. července

Kde: Rumburk

RumkulefestZdroj: Deník/Jan Prošek

Rumburské kulturní léto nabídne i letos Rumkulefest. Tradiční hudební akce proběhne v sobotu 16. července v zahradě dumu kultury Střelnice v Rumburku.

V 15 hodin bude zahájen stánkový prodej, v 16 hodin vystoupí František a jeho kovbojové (Michal Tučný Revival), v 18 hodin příchozí pobaví kapela TH!S, její součástí je i známý Vojtěch Kotek. Program uzavře ve 20 hodin svým vystoupením Deep Purple Tribude Band.

Vstupné se platí 50 korun.

Universum Tour

Kdy: 16. července

Kde: Ústí nad Labem

Queenie přiveze Universum Tour 2022Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Kapela Queenie také letos vyráží na letní koncerty a v rámci své Universum Tour 2022 zavítá v průběhu července a srpna do čtrnácti měst České republiky. Jedním z nich je Ústí nad Labem, kde se představí 16. července v letním kině.

Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice se svou show Queen Relived v září 2021 vyprodala třikrát po sobě pražskou O2 arenu. Vystoupovala například na oficiální narozeninové oslavě bristké královny Alžběty II.

Queenie v čele s Michaelem Kluchem si zakládají na přesném a autentickém pojetí skladeb v původních aranžích a tóninách, které doplňují autentickými kostýmy a vizuální show.

Písničkář Tomáš Klus

Kdy: 22. července

Kde: Bílina

Písničkář Klus přiveze do Bíliny nové album CítímZdroj: Deník/Martin Košťál

Oblíbený písničkář, který má co říct i mimo pódia, tak to je Tomáš Klus. Vidět a slyšet ho můžete v letním amfiteátru Kyselka v Bílině. Těšit se můžete na songy z nového alba Cítím.

„Nesmírně se těším, až lidé uslyší album Cítím také z toho důvodu, že to je po třinácti letech mé hudební dráhy první popová deska, i když jsem celé ty roky součástí českého mainstreamu. Těším se taky, až písničky z nového alba budeme s Cílovou skupinou hrát na koncertech, protože je to i návrat ke kořenům, obohacený o nové koření,“ řekl Tomáš Klus.

Koncert je naplánovaný na pátek 22. července od 19 hodin. Vstupenka v předprodeji přijde na 500 korun, na místě pak zaplatíte 600 korun.

Festival Benátská!

Kdy: 28.-31. července

Kde: Vesec u Liberce

Festival Benátská! bude oslavou Olympicu a TeamuZdroj: Deník/Petra Hámová

Po dvou letech nucené pauzy se v plné síle vrací festival Benátská! V areálu Vesec u Liberce proběhne ve dnech 28. až 31. července.

Pořadatelé vsadili na prověřené hvězdy tuzemské hudby a akce zároveň oslaví významná jubilea největších legend československé rockové muziky. Kulatiny oslaví Olympic, jeho frontman Petr Janda, kapela Arakain i Paľo Habera se skupinou Team.

Na festivalu se také představí další kapely jako Divokej Bill, Mirai, Škwor, Traktor, Vypsaná fixa nebo písničkář Pokáč. Chybět nebudou pravidelní hosté z Chinaski.

The Most Fest

Kdy: 11.-14. srpna

Kde: Jezero Most

Most Fest: Bílá, Arakain, Mareš, Ledecký a spousta sportuZdroj: Deník/Edvard Beneš

První velký a jedinečný svého druhu takový bude festival koncertů, sportu, tance, divadla, gastronomie a vodní zábavy u jezera Most. Ten se zde jako čtyřdenní podnik s názvem The Most Fest chystá ve dnech 11.-14. srpna.

„Každý den na The Most Festu bude jedinečný. O to se postará i nabitý program," říkají pořadatelé. U jezera bude divadelní stan, který nabídne jeviště, na němž se budou odehrávat atraktivní představení prestižních divadelních spolků a performance souborů. V rozlehlém areálu budou rozmístěna dvě pro hudební koncerty pod širým nebem.

Mezi vystupujícími jsou taková jména jako Lucie Bílá a Arakain, Leoš Mareš, Richard Müller, Janek Ledecký, Marpo, Monkey Bussines, Lake Malavi a další.

Festival nabídne i sportovní exhibice nebo závody dračích lodí.

Hrady CZ

Kdy: 2.-3. září

Kde: Bezděz

Pod Bezdězem zahraje Divokej Bill nebo Rybičky 48Zdroj: Deník/Petra Hámová

Oblíbený hudební festival Hrady CZ zamíří i v letošním roce do Libereckého kraj. Pod hradem Bezděz na Českolipsku se bude konat 2. a 3. září a půjde tradičně o poslední zastávku putovní akce, která během letních prázdnin navštíví osm památek v Česku a na Moravě. Organizátoři už zveřejnili podstatnou část vystupujících.

Mezi potvrzené kapely patří Chinaski, Divokej Bill, Rybičky 48 a Tomáš Klus. Chybět nebudou ani zlatí slavíci Mirai, hudební fanoušci se mohou těšit také na Annu K., Pokáče nebo festivalové matadory Visací zámek či Vypsanou fiXu.