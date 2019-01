Výstavu drobného ptactva v Želatovicích zpestří Štrůdlfest

Želatovice - V sobotu 23. a neděli 24. září proběhne v prostorách Charamsko v Želatovicích výstava drobného zvířectva. K vidění tak bude asi šest set kusů králíků, holubů, drůbeže, exotů a okrasné drůbeže. V sobotu od 15.30 hodin proběhne navíc ukázka "králíčího hopu". Pro veřejnost bude výstava otevřena v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Příjemným zpestřením soboty bude již čtvrtý ročník štrůdlfestu. Příjem vzorků do soutěže bude od 13 do14:30 hodin. Začátek veřejných ochutnávek začne v 15 hodin.