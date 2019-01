Výstavu chryzantém zpestří klobouky

Na tradiční, letos již jubilejní třicátou výstavu Krásy podzimu zvou do Bochoře pořadatelé. „Kromě každoročních chryzantém se mohou návštěvníci těšit na klobouky Barbory Semerádové,“ přiblížila za organizátory výstavy Lucie Odložilíková. Expozice nabídne také fotografie, šperky, sklo i knižní ilustrace z předchozích ročníků výstav. Výstava bude k vidění v zasedací místnosti obecního úřadu. V pátek 27. října se uskuteční od 17 hodin slavnostní vernisáž. Lidé se mohou přijít podívat také v sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.