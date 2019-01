VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY – sobota 22. září – pondělí 24. září, kulturní dům, vystoupení žáků ZŠ a MŠ, profesionální zahrádkářská poradna v sobotu od 14 hodin, v programu například soutěž o největší/nejkrásnější jablko či dýni a o nejlepší vystavovanou kolekci. Otevřeno v sobotu od 14 do 18 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin a v pondělí od 8 do 12 hodin.