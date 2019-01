Výstava Igora Kitzbergera

Ohlédnutí, to je název retrospektivní výstavy ze soukromých sbírek mistra černého řemesla Igora Kitzbergera, která bude k vidění v Konírně v Lipníku nad Bečvou. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 15. června od 16 hodin „Hosté se mohou těšit nejen na setkání s mistrem, ale v doprovodném programu i na Pianothéku Richarda Pogody. Na samotné vernisáži zazpívá herečka Ivana Plíhalová s kytarovým doprovodem syna Matěje,“ prozradila Marie Šuláková ze Střediska volného času. Výstava pak potrvá až do neděle 16. září. Otevřeno bude vždy od úterý do pátku vždy od 11.30 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.