Výstava děl Štěpána Mareše

Kreslíř komiksů, ilustrátor řady knih a obalů. Nejen to je náplní práce Štěpána Mareše, kterého veřejnost zná především z časopisu Reflex a Lidových novin. Vernisáž výstavy jeho děl se uskuteční v pátek 11. srpna od 16 hodin v galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou.

Expozice nabídne hned několik desítek Marešových komiksů a kreseb. Část výstavy tvoří politická satira, ve které čestné místo zaujímá Zelený Raoul z týdeníku Reflex. K vidění budou i díla z autorovy volné tvorby či nové komiksy, které připravoval se spisovatelem Ondřejem Neffem. „Moc rád maluji a kreslím ženské, protože je mám rád, jsou to nejkrásnější bytosti na světě,“ přiznal Štěpán Mareš.

Výstava bude v lipenské galerii k vidění až do neděle 8. října, a to vždy od úterý do pátku od 11.30 do 16 hodin. V sobotu a neděli pak od 10 do 17 hodin.