Vernisáž zahájí ojedinělou výstavu plastik

Sochař Igor Kitzberger bude vystavovat své bronzové a ocelové plastiky ve Výstavní síni Pasáž v Přerově. Slavnostní vernisáž autorské výstavy Igor Kitzberger výběr se uskuteční ve čtvrtek 26. října od 17 hodin, a to za účasti samotného autora děl.

„Autor je v našem regionu známý svým spojením s prvními ročníky Hefaistonu na hradě Helfštýně v osmdesátých letech. Od té doby se stal oceňovaným autorem u nás i v zahraničí a galeristy vyhledávaným umělcem,“ přiblížila kurátorka výstavy Marta Jandová.

Igor Kitzberger se narodil v Novém Jičíně, ale mládí prožil v Rožnově pod Radhoštěm, kterému je věrný dodnes. Myšlenka, že se stane sochařem se zrodila v dílně jeho otce, uměleckého kováře. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, absolvoval také dva stipendijní pobyty v italských Benátkách a Perugii. „Od roku 1990 se věnuje tvorbě kovových plastik z ocele a bronzu, při které využívá různé sochařské a kovářské postupy i technologie,“ doplnila kurátorka výstavy. Mezi jeho velká témata patří tanečníci, herci, klauni i hudebníci, ale také Jan Amos Komenský, Niccolo Paganini nebo Jean-Baptiste Gaspard Deburau.

Výstava bude k vidění až do 1. prosince, a to od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.