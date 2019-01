V Přerově začala výstava velkoformátových komiksových příběhů

Přerov – Nedokončený příběh, to je název tří velkoformátových komiksových seriálů, které jsou k vidění až do 29. října v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Autorem Expozice je mladý přerovský umělec Marek Matějček.

Story Virgoplex 13, Virgoplex 13: Poušť a Aquaron nadchnou zejména ty, kteří obdivují techniku perokresby. „Nedokončený příběh – co může skrývat, odkrývat, proč nedokončený, na to všechno mohou návštěvníci galerie hledat odpovědi v Markových grafikách. Jeho díla nadchnou milovníky perokresby, respektive specifické kresby fixem, kterou autor tu a tam digitálně koloruje. Na své si ale také přijdou milovníci výstižné zkratky, i příznivci vědeckofantastické tématiky,“ přiblížila vedoucí galerie Lada Galová.

Výstava bude k vidění od úterý do pátku, a to od 8 do 17 hodin, v soboty a neděle pak od 9 do 17 hodin.