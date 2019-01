V Přerově se koná tradiční výstava hub

Přerov - Kdo nenajde kvůli letošní špatné sezoně houby v lese, může se alespoň pokochat pohledem na ně na tradiční výstavě v Přerově. Ta se uskuteční od pátku 22. do soboty 23. září v klubu Teplo na Horním náměstí. K vidění budou jedlé, ale i jedovaté houby nebo choroše.

V pátek bude otevřená v době od 9 do 19 hodin, v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Součástí jsou i zajímavé přednášky. První na téma jedlé houby začíná v pátek 22. září v 16 hodin, v sobotu od 10 hodin se pak lidé dozvědí zajímavé informace o jedovatých houbách. Poslední přednáška má název Naše hřiby a začíná v sobotu ve 14 hodin. (pu)