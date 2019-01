V Přerově se bude mluvit o odpadech

Přerov - Kam bude směřovat odpadové hospodářství města Přerova? To se dozvědí zájemci, kteří přijdou ve čtvrtek 5. října v 15 hodin do malého sálu Městského domu v Přerově na veřejné projednávání. Odborníci na odpadové hospodářství jim představí vize města a jsou připraveni odpovídat i na dotazy občanů.

„Dokument, nazvaný Plán odpadového hospodářství statutárního města Přerova, je zpracován na období let 2017 až 2023. Vychází z priorit předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a optimalizace nakládání s nimi,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé mohou do plánu nahlédnout na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, nebo se s ním mohou seznámit na webových stránkách města: www.prerov.eu. (pu)