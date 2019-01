Co zažívali lidé v temné době války třicetileté? To si připomenou návštěvníci zámku v Plumlově na Prostějovsku, kde si pro ně od 6 do 8. července připravili historickou akci s názvem Útrapy válek. Lidé se mohou těšit na bitvu, kejklířskou show, šermířská vystoupení i pohádku. Zámek je otevřený od 9.15 do 17.30 hodin.