Svatojakubské hody – od pátku 19. července do neděle 21. července. Program: pátek 19. července v Kulturním domě Echo: v 17.00 Z pohádky do pohádky – představení divadla Kato pro děti, v 19.00 Kdo nepláče, není Čech s podtitulem Češi, alkohola Rock and Roll – stand-up show Lukáše Pavláska. Sobota 20. července: 10.00 cimbálová muzika Primáš z Přerova (terasa Kulturního domu Echo), 19.00 kapela LIHUS (náměstí TGM), 20.15 rocková kapela Project F (náměstí TGM). Neděle 21. července na náměstí TGM: 15.00 bubenická show Jumping Drums, 17.00 koncert zpěvačky Olgy Lounové.