SVATOJAKUBSKÉ HODY – od pátku 20. do neděle 22. července. Třídenní program v Echu, na náměstí a v kostele sv. Jakuba. Program: pátek: 17.00 Povídání o pejskovi a kočičce (kulturní dům Echo), 21.10 Hastrman (terasa kulturního domu Echo), sobota: 10.00 Pianothéka Richarda Pogody (terasa kulturního domu Echo), od 18.00 koncerty na náměstí TGM – 18.00 Cimrmanovo Torzo (od blues po hard rock), 19.00 Happy To Meet (keltský rock), 20.30 November 2nd (rock-alternative), neděle: 9.30 Hodová mše, 15.00 Svátostné požehnání (kostel sv. Jakuba), od 13.30 program na náměstí TGM – 13.30 Lake Malawi (indie-pop), 15.00 Marien (folk), 16.00 Jan Hlavsa (žonglování), 17.00 Michal Prokop a Framus Five (rock). Během hodů budou zpřístupněny jindy uzavřené památky. Od 10.30 do 18.00 věž kostela a od 14.00 do 17.00 zvonice.