SRPNOVÁ NOC

Kdy: v sobotu 4. srpna od 17 hodin

Kde: areál koupaliště, Citov

Za kolik: dospělí 100 korun, těm, kteří opustí areál do 21 hodiny, bude vstupné vráceno

Proč přijít: Myslivecká kuchyně, program por děti i nezapomenutelná party v areálu koupaliště. Červencové i srpnové noci v Citově jsou již několik let vyhlášené, a to i za hranicemi našeho regionu. Aby ne, taneční zábavy zde mají téměř padesátiletou tradici. Také na srpnové noci zahraje oblíbená kapela Forum, chybět nebudou ani DJ's.